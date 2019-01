«Necesitamos gente en todas las posiciones» Manolo Herrero, en un momento del choque jugado ayer. / vicente vicens / agm «Si no tiene la cabeza aquí es preferible que no esté, pero no tengo quejas de él», dice Herrero de Aquino ALBERTO GÓMEZ MURCIA. Lunes, 14 enero 2019, 09:06

El Real Murcia enlazó ayer su sexto partido consecutivo sin perder logrando 14 puntos de los últimos 18 al encadenar 4 victorias y 2 empates. Aun así, su entrenador, Manolo Herrero, no escondió ayer que el equipo necesita la llegada de refuerzos porque «vamos muy justitos. Necesitamos equilibrar muchas demarcaciones, sobre todo, la defensa. Lo cierto es que necesitamos gente en todas las posiciones. Hay tantas cosas que necesitamos que los fichajes nos vendrán muy bien».

El preparador andaluz no contempla que el club grana no pueda realizar ninguna incorporación porque no resuelva a tiempo las denuncias que tiene pendientes ante la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). «Si no fichamos tendremos un problema, pero eso no va a pasar». El delantero Hicham, que pertenece al Almería, estuvo ayer en la Nueva Condomina viendo al Murcia. Su llegada al equipo pimentonero como cedido está muy cerca de concretarse. Sobre esta posibilidad, Herrero comentó que «ojalá venga en los próximos días, pero que yo sepa todavía no está fichado».

Aun así, el técnico andaluz volvió a demostrar que cuenta con los jugadores del Imperial (filial del Murcia que compite en Tercera). De hecho, ayer debutó el delantero de Mazarrón Santi Bernal. De él dijo que «ha estado bien. El primer equipo no es igual que el filial, pero ha demostrado tener un buen nivel. En Segunda B se juega a otro ritmo que en Tercera y es normal que le cueste al principio».

El Murcia comunicó ayer de forma oficial la noticia adelantada por 'La Verdad' el pasado sábado sdobre la marcha de Dani Aquino cedido al AEK Larnaca de Chipre. Hasta el momento, son seis los jugadores que han abandonado la disciplina murcianista. Sobre Aquino, Herrero explicó que «su marcha se iba a cerrar sí o sí. Si no tiene la cabeza aquí, es preferible que no esté. No tengo ninguna queja de él. Su comportamiento ha sido ejemplar, pero ya no está y hay que centrarse en los que tenemos aquí».

El conjunto pimentonero cerró la jornada 20 a tres puntos de los puestos de 'playoff' después de la derrota del San Fernando. Herrero afirmó que «no nos vamos a rendir nunca, nuestro objetivo es jugar el 'playoff'». A pesar de ello, volvió a repetir que «el principal objetivo del Consejo de Administración es el económico y que a 30 de junio hayan podido cobrar todos. Las cosas se tienen que hacer con seriedad, no como antes. Si tenemos que estar luchando por la permanencia o estar en mitad de tabla, lo haremos. Lo que no se puede es vivir en la fantasía de principios de temporada. La situación de ahora no gusta a nadie, pero como vengo diciendo tenemos que tener claro que el club está por encima de todos».

Problemas con Compagnucci

El único jugador de la primera plantilla que se quedó fuera de la convocatoria ante el Sanluqueño fue el argentino Compagnucci. El preparador de Jaén dijo que «no ha venido y punto. Nada más. Hay un problema burocrático con él. Yo no sabía que no estaba inscrito hasta el último momento».

En cuanto a la victoria que logró su equipo ayer sobre el Sanluqueño, Herrero destacó que «hemos hecho un buen partido, pero hemos merecido ganar por una renta más amplia. Lo que pasa es que nos cuesta un mundo hacer goles. Nos falta definición, finalizar y tener más velocidad arriba. A ver si podemos fichar a alguien que nos aporte eso en el mercado de invierno». El entrenador admitió que «el triunfo nos viene muy bien para coger confianza».