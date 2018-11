Una oportunidad única para que las empresas ayuden a 'murcianizar' el club La Plataforma de Apoyo ha citado para mañana a más de 150 firmas con el fin de que formen parte de la ampliación JOSÉ OTÓN Martes, 13 noviembre 2018, 01:23

La Plataforma de Apoyo al Real Murcia (Parmu) y el Consejo de Administración del club trabajan a toda máquina para que la actual ampliación de capital que acaba el próximo 25 de noviembre sea un éxito. Pero para ello, además de las aportaciones de los murcianistas, la comisión económica de la Parmu trabaja en el evento que mañana, a partir de las 19.30 horas, ha organizado en el antepalco de la Nueva Condomina.

Esta comisión, formada por los abogados Higinio y Antonio Ruiz, los economistas Stefan Settels y Francisco Cobacho, el notario Francisco Tornel, los empleados de banca Francisco Martínez y Emilio García y los auditores Francisco Miró y Daniel Moreno, tiene una misión clara: convencer a las empresas de la Región de que esta ampliación es una de las últimas y quizás la mejor oportunidad de que pongan su grano de arena para salvar al club.

La aportación 12.200 euros es la cantidad máxima que puede desembolsar cada una de las empresas que no sea accionista del club. Las firmas interesadas se pueden dirigir a los organizadores a través de kbusiness@realmurcia.es.

Lo que parecía una tercera fase de la ampliación de capital acotada (la inversión mayor de un no accionista no puede superar los 12.200 euros) diseñada por Víctor Gálvez para que no llegara ningún gran inversor exterior que no entrara al club de su mano, la ha convertido la Parmu en una gran oportunidad para que las firmas murcianas ayuden al club con una aportación accesible que. Estas, en función de sus facturaciones anuales, constituirán una inversión mínima.

Más que un inversor que se haga con el club o que tenga que ayudar con una aportación millonaria, esta comisión está trabajando en convencer a un grupo de empresas de que aporten 12.200 euros cada una e inyecten así una cantidad que sirva para que la entidad grana comience a construir un futuro mejor. De hecho, de hacerse realidad el deseo de este grupo de profesionales murcianos, por primera vez el club grana tendría muchos pequeños propietarios, lo que haría más fácil su viabilidad en un futuro. Con 100 de estas empresas, el club grana recaudaría 1,2 millones, cantidad que habría que sumar a las aportaciones de accionistas como Tornel y todos los demás minoritarios.

Un retorno alto

La Parmu y el Consejo de Administración grana han invitado, de momento, a más de 150 empresas y otras instituciones y organizaciones políticas que han confirmado su asistencia, aunque quieren que el número sea mayor después de la jornada de hoy y mañana. En la cita, los asistentes tendrán acceso a una exposición de la situación actual del club grana y a una demostración de cómo hacer esta inversión incluso en tramos, sin tener que desembolsar los 12.200 euros de una tacada.

Para los organizadores del acto de mañana, «el retorno es altísimo, ya que serán firmas que habrán participado, con una pequeña inversión, en la salvación del club, además de haber ayudado a 'murcianizar' el Real Murcia», asegura Francisco Cobacho, uno de los organizadores de la cita.