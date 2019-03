Fútbol | Real Murcia El optimismo de Algar se estrena en casa Julio Algar y Maestre, el pasado miércoles en Cobatillas. / Guillermo Carrión / AGM Alegrar a la Nueva Condomina es el objetivo del técnico tras el revitalizante triunfo en Granada JOSÉ OTÓN Domingo, 31 marzo 2019, 09:25

El Real Murcia tiene una oportunidad de oro para reconducir el rumbo de la temporada. A pesar de que el 'playoff' está casi imposible para el conjunto grana, los jugadores del equipo murciano tienen varios motivos para dejarse la piel en el campo en el choque frente al Don Benito: con una victoria más el equipo grana habrá agarrado la permanencia a falta de siete jornadas para el final de la Liga y afrontará el derbi de la próxima semana en Cartagena con el depósito de la autoestima a tope. Además, los futbolistas que más brillen y demuestren su implicación tendrán más papeletas para quedarse en el Murcia del próximo año, precisamente el que tiene que configurar el entrenador que esta tarde los dirigirá desde el banquillo de la Nueva Condomina.

Eso sin contar con que el Real Murcia podría enganchar de nuevo a su afición después de dos meses y medio sin ganar en casa, desde el pasado 13 de enero, cuando doblegó por 1-0 al Sanluqueño. Sería una buena carta de presentación para Julio Algar, que será el tercer entrenador que se presente esta campaña en la Nueva Condomina y que ha optado por no hacer promesas incumplibles ni tirar de fuegos de artificio. Tras el choque de Granada parece que ha convencido a sus futbolistas de que solo necesita que se dejen la piel en el campo; ahora le toca convencer a la grada de la Nueva Condomina, harta de sufrir esta temporada.

En total, entre las últimas cuatro temporadas, han desfilado por el banquillo grana Aira, Acciari, Paco García, Vicente Mir, Sanlúcar, Basadre, Salmerón, Herrero, Motos y ahora Algar, un entrenador que no tiene complejos, aunque no posea la hoja de servicios de otros. El preparador madrileño se estrenará en casa en un partido determinante del Murcia que, si no gana, podría quedar rezagado en la lucha por la Copa del Rey de la próxima campaña. El Murcia buscará su segunda racha de dos victorias consecutivas, un registro que solo consiguió en las jornadas 5 y 6 (Ibiza y El Ejido), y a partir de la 16, cuando ganó de forma consecutiva al Almería B, Atlético Malagueño y Sevilla Atlético.

Tres derbis, a la espera

Después del duelo ante el Don Benito, el Real Murcia no tendrá que sobrepasar los límites regionales para disputar los proximos partidos de la Liga. La próxima semana visitará al Cartagena, en un duelo de alto voltaje al que quiere llegar liberado de la lucha por el descenso, mientras que seis o siete días más tarde recibirá al UCAM en la Nueva Condomina, dos duelos en los que el Murcia puede ser juez y parte en la guerra de los equipos murcianos por el 'playoff'. Después el cuadro de Algar visitará al Jumilla en el Uva Monastrell antes de recibir al Almería, uno de los equipos situados en el fondo de la clasificación del grupo IV.

El Don Benito perdió en sus seis primeras salidas de la temporada, pero ha reaccionado en la segunda parte de la competición. Desde entonces, lejos de su estadio ha sumado 4 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, y se ha encaramado al puesto de promoción para evitar el descenso a Tercera, justo en un momento clave del curso.