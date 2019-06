Fútbol | Real Murcia Francisco Tornel: «Es ahora cuando tenemos que pasar nuestro verdadero examen» Francisco Tornel, ayer, en el centro de Murcia. / alfonso durán / agm Francisco Tornel - Consejero y máximo accionista del Real Murcia El notario no se amilana: «El gran objetivo al llegar era que el club no desapareciera; este año tenemos que ir a por todas en Segunda B» JOSÉ OTÓN Martes, 11 junio 2019, 08:37

En noviembre del año pasado, Francisco Tornel (Murcia, 7 de abril de 1961) prendió una llama que ha hecho posible que el Real Murcia siga con vida. En aquellos días, con un Murcia en los huesos y al borde del abismo, este notario que tiene despacho en Elche se aventuró a ingresar en la cuenta de la ampliación de capital 200.000 euros. Una cifra que, a la postre, le convirtió en el máximo accionista del club de sus amores y al que intentó rescatar simplemente porque es «murcianista de toda la vida», dice. Pero sabe que la deuda del club es todavía estratosférica y que queda un largo camino por recorrer.

-¿La gente le tacha de soñador, utópico y hasta de loco por lo que hizo?

-En absoluto, conozco el terreno que piso y que la situación es muy complicada. Pero la gente responde, socialmente se está valorando la importancia de que el Real Murcia siga vivo; por eso hay que llevarlo donde tiene que estar.

-¿Y su familia qué le dice?

-Mi mujer me dice que por qué estoy metido en esto, pero mis hijos me apoyan para que siga. Hay amigos que me han dicho que hay que liquidar, pero no hago caso; vamos a luchar para que eso no suceda.

-¿Qué balance hace de los 7 meses que están dentro del Real Murcia?

-A nivel institucional las cosas han ido mejor de lo que pensábamos, pero a nivel deportivo no se han cumplido los objetivos iniciales que deseábamos. Creíamos que teníamos un equipo más competitivo, pero se fue abajo tras el mercado de invierno. No supimos revertir la situación y eso produjo una desafección entre la afición y el equipo. Esa conexión la tenemos que recuperar.

-¿Fue el mercado invernal?

-Cordero lo hizo muy bien en la salida de jugadores, pero no acertamos en los fichajes que llegaron. De todos los que se fueron el más importante era Aquino y Jeisson no rindió lo que tenía que rendir por problemas personales, aunque nos dejará un beneficio con el ascenso del Fuenlabrada. El fallo que cometió Cordero fue con el entrenador. Nos dijo que había cerrado la contratación de Viadero y luego se desdijo. Desacreditó al Consejo. Perdimos la confianza en él, aunque aprecio su trabajo en una situación que era especialmente delicada.

-Por muy bien que vayan los números la afición quiere que su equipo gane. El fútbol es así de simple.

-Sabemos que el Murcia es un club deportivo y depende de que entre la pelota, pero nuestro objetivo inicial era que el club no desapareciera. La idea era que el Murcia, en el plano institucional, fuera hacia adelante sí o sí. Sabemos que nuestro año importante es el que viene; la gente nos ha consentido cosas porque sabía cómo estaba el club cuando llegamos; ahora es cuando tenemos que pasar nuestro verdadero examen: el Murcia tiene que ir a por todas en Segunda B.

-¿Qué pensaría Samper de todo lo que ha pasado alrededor del club?

-La última vez que hable con él, cuando le hice una oferta de compra, me reconoció que el Murcia tenía solución si se convertía en lo contrario de lo que él había fomentado. Reconoció que había despilfarrado el dinero, que su modelo había fracasado. Hay que aprender de la historia y mirar al futuro con optimismo, sabiendo que el que viene de fuera no pondrá dinero. El Murcia tiene que ser autosuficiente, formar jugadores. Tiene historia y una masa social importantísima, un pedigrí. El Murcia ha ido de club rico sin ser rico; ahora hay que establecer las bases, educar a la gente joven y ser un ejemplo a la hora de hacer Región.

-¿Cobrarán los futbolistas las nóminas pendientes antes del30 de junio? Sería clave para el Murcia.

-Hay un par de operaciones económicas pendientes; si no salen, los miembros del Consejo haremos lo posible para solucionarlo. Nuestra idea es pagar a los futbolistas ya y no llegar al 30 de junio con deudas.

-¿Será Tornel presidente?

-Es un tema que no me preocupa. Lo que yo quiero es que el Murcia salga para adelante. Ya se verá. Ya me lo pidieron en noviembre. Entonces dije que no era el momento, pero si me lo piden ahora haré lo que el Consejo de Administración diga. Solo falta peso económico, personas que puedan aportar liquidez.

-¿Qué queda del movimiento social que dio lugar a la Plataforma de Apoyo al club? ¿Ha muerto?

-Fue un movimiento muy importante, aunque ahora parezca que no tiene mucho sentido. Siguen siendo compañeros nuestros, pero el futuro del Murcia va a requerir más capacidad económica. Obviamente, el que ponga más dinero es el que va a mandar, no puede ser al revés. Pero la Parmu está muy reconocida y ha hecho un trabajo ímprobo. Yo puse el dinero, pero el éxito fue de todo el grupo. El Murcia ha sobrevivido gracias a la Parmu. Debe ser un órgano de control, independiente del Consejo. Puede haber personalismos, pero por encima de todo nos une el amor al Murcia. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer.

-¿Qué piensa de Higinio Pérez y sus denuncias ante la Fiscalía?

-Para mí ha sido fundamental, fue el primero que se aproximó a Gálvez. Jurídicamente tiene la cabeza muy bien amueblada y diseñó junto a mí la estrategia del aumento de capital inicial. Es muy murcianista y siempre quiere lo mejor para el Murcia. Ahora le corresponde al Consejo llevar a cabo las denuncias y proteger los intereses del club. Que la gente esté tranquila, no tiene sentido que estemos aportando dinero, jugándonos nuestro patrimonio, y que no se reclame a otros por el dinero que se llevaron. Se van a defender los intereses del Murcia.

-Arreglar la deuda concursal es vital para la viabilidad del club.

-El Consejo está haciendo un trabajo enorme; Cobacho hace labores de gerente, Miró es el consejero delegado y hay un grupo de personas que llevan el asunto concursal que son primeros espadas y referentes en estos asuntos. El trabajo de Emilio García, Dani Moreno, el propio Miró y Martínez Rivas también es colosal, están haciéndolo muy bien.

-El segundo acreedor concursal ya ha reducido su deuda.

-Casal era el más esquivo para llegar a un acuerdo. Ha costado trabajo. En el reconvenio de 2016, para el que también tuve que aportar dinero que pienso condonar, fue el que más nos hizo sufrir. La repercusión que ha tenido la última ampliación de capital ha sido importante para que estos acreedores nos ayuden y nos den un voto de confianza.

Las frases La pasada campaña «El equipo se vino abajo en invierno y no supimos revertir aquella situación» La llegada de Camacho «Siempre ha dicho que quiere ayudar al Murcia y tendrá las puertas abiertas del club» Los 4,4 millones de Torregrosa «Creo que hará lo mejor para el Murcia y que no va a especular con los créditos que tiene» De la Vega aterriza en Holanda «Tuvo su oportunidad aquí y no la aprovechó. No tuvo ni capacidad de gestión ni económica» La llegada de Adrián Hernández «Tenemos que darle la oportunidad a la gente que se lo merece; él está muy preparado» Por el mal camino «Samper me admitió que despilfarró el dinero y que su modelo fracasó

-¿Y que cree usted que hará Gabriel Torregrosa con los 4,4 millones de créditos que posee?

-He tenido una relación muy buena con él. Creo que va a hacer lo mejor para el Real Murcia y que no va a especular. Simplemente hubo un desencuentro a la hora de enfocar esos créditos que él tiene. Él me aseguró que buscaríamos la salida más beneficiosa para el Real Murcia.

-¿Y lo de García de la Vega y el Roda?

-Me da igual. Ya está amortizado aquí en Murcia, los trenes pasan cuando pasan y él tuvo su oportunidad y no la aprovechó. No demostró ni capacidad de gestión ni económica. Lo demás son tonterías. Pero debe estar contento de cómo estamos actuando ya que si en un futuro los tribunales le reconocen el 10% de acciones del club, estas se habrán revalorizado. Lo peor es lo que hizo para perjudicar al Murcia.

-¿Conforme con la llegada al banquillo de Adrián Hernández?

-En la vida hay que darle oportunidades a la gente que se lo merece. Es un riesgo, pero controlado. Intelectualmente está muy bien formado, ha demostrado que sabe sacar el jugo a los futbolistas. Lo veo muy centrado, consciente de donde llega.

-Falta que llegue Camacho.

-Tengo una conversación pendiente con él, siempre ha dicho que quiere ayudar al Murcia. Las puertas del Murcia las tiene abiertas.