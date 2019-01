Pedro Cordero no guarda la tijera Pedro Cordero, en la rueda de prensa celebrada ayer en la Nueva Condomina. / vicente vicens / agm Tras dar seis bajas en la plantilla del Murcia, le enseña la puerta a Curto, Armando y Forniés JOSÉ OTÓN Martes, 15 enero 2019, 03:32

Pedro Cordero ha aterrizado en la secretaria técnica del Real Murcia en el peor momento posible. Mientras que la mayoría de sus antecesores se dedicaron a prometer lo que no tenían, a firmar sueldos astronómicos y a jugar con la estabilidad futura del club grana, al cartagenero le ha tocado sacar la tijera. Le ha sido asignado el trabajo más desagradable: reestructurar una plantilla a base de rescindir contratos, rebajar sueldos y poner contra las cuerdas a futbolistas que estaban ciertamente acomodados en el vestuario grana. Y, de momento, tras quince días de mercado de invierno, los resultados han sido más que aceptables.

Si el AEK Larnaca ejerce el próximo verano la opción de compra sobre Aquino, la entidad grana llegaría a ingresar más de 200.000 euros por la venta del delantero murciano

No ha podido frenar las marchas de Aquino y Corredera, por los que el club grana ha recibido pequeños traspasos, pero sí forzó las salidas de Héber Pena y Jesús Alfaro, dos futbolistas cuyas nóminas no se correspondían con su rendimiento. También abrió la puerta a Dani Pérez y Migue Leal, un canterano del Villarreal que cerró con su aterrizaje la llegada de un futbolista criado en la cantera grana. Pero aún tiene trabajo pendiente. «La pauta es intentar abaratar los sueldos que producen el desfase económico. Además de la secretaría técnica, hay mucha gente trabajando para conseguir más ingresos para el club. Pueden salir más jugadores. Algunos ya lo saben, serán acuerdos u otro tipo de salidas. Son casos en los que los salarios no cuadran con lo que aportan en lo deportivo y hay que buscar una salida, como se ha hecho ya con algunos».

POSIBLES BAJAS Víctor Curto Es, actualmente, el segundo mejor pagado de la plantilla grana, aunque juega poco. Tiene 36 años. Forniés Quinto jugador mejor pagado del plantel. Nahuel le ha quitado el puesto. Ha rechazado ofertas del extranjero, aunque el Hércules, si baja su ficha, lo quiere. Armando Es reacio a marcharse. Su contrato, tiene tres años más, es el cuarto más alto.

POSIBLES FICHAJES Hicham Es una prioridad para Herrero. El pasado domingo ya estuvo en la Nueva Condomina presenciando el duelo ante el Sanluqueño. Jugó 4 partidos en Primera con el Almería de Juan Ignacio. Pertenece al Almería. Damián Petcoff Tiene 28 años y milita actualmente en el Badajoz. Nacido en Buenos Aires, pasó por las bases del Betis, Córdoba, Jaén, Eldense y Mestalla. Centrocampista con buena técnica.

La cesión, y posible compra futura, de Aquino al AEK Larnaca puede llegar a dejar en las arcas granas más de 200.000 euros. «El club chipriota nos pagará 50.000 euros por la cesión, más las nóminas (de diciembre a junio) que no pagaremos este año. Además hay otros premios por rendimiento y clasificación para la Europa League. Si el AEK se queda a Aquino, tendrá que pagar 100.000 euros más. Y si Aquino vuelve el próximo verano, en vez de 140.000 euros anuales pasará a cobrar 100.000». Pero habrá otras salidas más complicadas, como la de Curto, uno de los cinco jugadores más caros de la plantilla: «Le he dicho que si sale, mejor. Es un profesional íntegro, no tengo ninguna queja de él, pero creemos que su contrato está por encima de lo que nos aporta. Hay que hablar para llegar a un acuerdo».

También está la posible salida de Armando, otro de los futbolistas mejor pagados de la plantilla pese a que no juega: «Nos gustaría que se quedara, pero si tiene una opción de buscar una alternativa y marcharse, mejor. Tenemos tres mediocentros y el entrenador no ha contado con él. Sabemos lo que Armando ha dado al club en las temporadas anteriores, pero ahora mismo hay que aparcar el romanticismo y pensar solo en la viabilidad del Real Murcia», asegura Cordero de un futbolista que tiene aún tres años de contrato y al que Gálvez le firmó una renovación de dos años al alza tras declarar a su favor y en contra de García de la Vega en dos contenciosos. Cordero también ha hablado con Forniés, que está «abierto a salir. Está más cerca de marcharse que de quedarse», aseguró ayer.

El director deportivo ha rebajado en 200.000 euros la nómina grana, aunque todavía debe pegar un recorte de otros 200.000. «Hay que ser realista. Si el equipo se tiene que quedar décimo, se quedará décimo. Si suben cinco canteranos, pues ya está, aunque tampoco renunciaremos a soñar con estar arriba», afirma el director deportivo grana. Cordero anuncia un nuevo modelo para el Murcia: «Herrero sabe que tenemos que estar más unidos que nunca. A partir de febrero el proyecto de cantera del club va a ser mucho mejor. Habrá menos fichas profesionales en el primer equipo y muchos más canteranos. Se fichará también a algún jugador, pero se hará con coherencia».

Las denuncias de la AFE

Para que lleguen los nuevos fichajes el Murcia debe desbloquear los derechos federativos, suspendidos por los 15.000 euros de denuncias de los futbolistas que echaron Gálvez y Toni Hernández el pasado verano y a los que entregaron pagarés sin fondos: «Se están haciendo las cosas bien pese a la dificultad. Con las seis salidas hay un ahorro económico para el club, pero necesitamos ahorrar más. Son negociaciones a tres o cuatro bandas y hay que hacer el menor daño posible al entrenador. Para el final de esta semana o principio de la que viene se puede desbloquear todo. Se está trabajando bien y en varios frentes distintos».

Una vez solucionado el asunto, Hicham se puede convertir en el primer fichaje del mercado invernal: «Peleamos cada euro, tanto en la entrada como en la salida de futbolistas. Las posturas entre ambos clubes por Hicham son cercanas y la predisposición del Almería es total. Hay que valorar además el tema personal. Hicham es un chico de San Javier que estará cerca de su familia. A veces estar lejos de casa no es tan bueno para los jóvenes. Faltan pequeños detalles pero puede venir al Real Murcia. Petcoff, centrocampista del Badajoz, es otra de las opciones para Cordero: «Es una de las posibilidades, pero es un jugador que pertenece al Badajoz y no hemos hablado», dice el cartagenero.