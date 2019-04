«Es una pena porque era una ocasión para que la afición se enganchara de nuevo» Julio Algar mira la hora durante el choque de ayer. / guillermo carrión / agm Julio Algar, que se estrenaba como técnico ante su hinchada, considera que «lo más justo hubiera sido un empate» ALBERTO GÓMEZ Lunes, 1 abril 2019, 08:24

El Real Murcia volvió ayer a las andadas. Se vio superado, especialmente en la primera parte, por un Don Benito que fue efectivo y no necesitó mucho más para llevarse los puntos de la Nueva Condomina. El encuentro supuso el estreno de Julio Algar como entrenador ante su nueva afición y el guion del choque no fue el esperado por el preparador madrileño, quien confesó a la conclusión que «el partido ha sido una pena por la gente. Era una oportunidad para que la afición se enganchara de nuevo, pero no ha podido ser».

Para Algar «lo más justo hubiera sido un empate. No hemos jugado como para ganar, pero tampoco como para perder. Por eso digo que lo más justo hubiera sido empatar». El técnico murcianista trató que su equipo saliera enchufado desde el primer minuto. En su opinión «hemos iniciado bien el partido creando muchas ocasiones en el área contraria. El equipo ha empezado bien».

Sin embargo, cuando se vio por debajo en el marcador el Murcia bajó sus prestaciones. Al respecto, Algar señaló que «es normal bajar un poco cuando te marcan un gol». En cuanto al juego, el entrenador grana no se marchó contrariado con lo que vio. Dijo que «hay que mirar el resultado y los goles. En Granada, por ejemplo, generamos menos ocasiones de gol y conseguimos llevarnos la victoria. Hoy, sin embargo, creamos más oportunidades para marcar, pero no hemos conseguido ningún tanto. El equipo lo ha intentado».

El Real Murcia encadena cinco encuentros consecutivos sin lograr la victoria en su campo

Una de las novedades que introdujo Algar en el partido de ayer fue la inclusión del murciano Armando en la posición del lateral derecho de su equipo titular. El jugador específico para esa posición, José Ruiz, se quedó en el banquillo y no jugó ningún minuto. Otros dos futbolistas de banda como Nahuel y Parras entraron en la segunda parte en lugar de Miguel Díaz y Josema, pero no aportaron grandes prestaciones en el ataque pimentonero.

«Ha faltado acierto»

Sobre las novedades que introdujo en el equipo titular, Algar explicó que «los cambios quedan bien cuando ganas y mal cuando pierdes. Con Armando de lateral derecho hemos buscado que se incorporara al ataque y pudiera cubrir a Josema cuando ha estado cansado antes del cambio. Hemos intentado generar situaciones de dos contra uno para tener superioridad. Al final, nos ha faltado acierto para hacer goles».

El central inglés Charlie Dean y el delantero catalán Víctor Curto se quedaron fuera de la convocatoria del Murcia por padecer problemas físicos. Su lugar en la lista lo ocuparon los canteranos Antonio Escribano y Santi Bernal. Por decimocuarta jornada consecutiva el equipo pimentonero no pudo completar la lista de convocados con los integrantes que tiene en la actualidad en su primera plantilla, que son 18 efectivos, los necesarios para afrontar los partidos. Sobre la ausencia de Curto, Algar detalló que «Víctor y Jeisson tuvieron un golpe tonto durante el entrenamiento que hicimos el sábado y acabaron con molestias. Curto se ha quedado fuera por eso y Jeisson estaba con molestias, pero ha podido participar».

La jornada que viene el Murcia debe afrontar el derbi en Cartagena. Algar cuenta con Curto para ese partido, que se disputará el domingo. Comentó que «yo creo que estará disponible para Cartagena. Confiamos en que durante el miércoles o el jueves pueda trabajar con normalidad».

Por otra parte, con la derrota cosechada ayer contra el Don Benito, el Murcia encadena 5 partidos consecutivos sin lograr la victoria en la Nueva Condomina. No logra el triunfo desde que superó al Sanluqueño el 13 de enero. Los números de los granas en la segunda vuelta están siendo muy flojos después de haber logrado solo un triunfo en las últimas 11 jornadas.