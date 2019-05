Fútbol | Segunda B El Murcia, pendiente del Jumilla, Villanovense y Sanluqueño Fran Bertomeu, que estrenó titularidad, ayer, en Málaga. / lof Con la derrota del equipo gaditano, ayer, el Murcia se salva del descenso directo, pero no de la promoción JOSÉ OTÓN Domingo, 5 mayo 2019, 09:48

El Real Murcia no está salvado todavía. Tenía una oportunidad de oro para conseguirlo en Málaga y no depender de los resultados de los demás equipos implicados, pero la ha desaprovechado y ahora tiene que estar pendiente del resto de los equipos implicados en esta lucha. Con 45 puntos sumados y, a falta de dos jornadas para el final, el equipo grana necesita que hoy el Jumilla no gane su partido ante El Ejido. El equipo vinícola, que tiene 37 puntos en su casillero, recibe al cuadro almeriense, otro que está metido de lleno en la lucha por la salvación. El equipo de Leonel Pontes solo ha conseguido un punto en las últimas cinco jornadas y se mide a un conjunto que ha despertado tras la victoria, la pasada semana, ante el UCAM, un choque que le costó el puesto a Pedro Munitis.

El Villanovense, que ocupa el puesto de promoción a Tercera, suma 38 puntos, y, si no gana hoy, también le podría dar la salvación al equipo grana, sobre todo porque tiene pendiente un duelo ante el Sanluqueño, otro equipo que todavía tiene posibilidades remotas de salvarse. El cuadro serón se mide al Sevilla Atlético y, si pierde, el Murcia saldrá beneficiado. En caso de empate, el Villanovense tendría 39 puntos y solo podría sumar seis hasta el final de temporada, los mismos que le separarían del equipo grana en caso de no ganar ningún punto más hasta el final.

El 'goal average' está empatado entre ambos equipos (0-0 en la Nueva Condomina y 1-1 en el Municipal Villanovense), aunque el Murcia cuenta con una mejor diferencia de goles. Lo mejor para el Murcia es que el filial hispalense, con 42 puntos, no está salvado y saldrá hoy a buscar los puntos ante el equipo extremeño. Con todos estos antecedentes, el Murcia tiene muchas posibilidades de salvarse hoy sin vestirse de corto.

Eso sí, si el Jumilla y el Villanovense ganasen sus partidos sumarán 40 y 41 puntos, respectivamente, con seis todavía en juego. El Sanluqueño tiene 40 y el Murcia tendría que estar pendiente de estos tres equipos. Los granas vivirían así una semana más cargada de tensión y nervios, sin tener asegurada su presencia en el grupo IV del próximo curso de forma matemática. Y más teniendo en cuenta que la próxima semana visitará la Nueva Condomina el Melilla de Héber Pena, equipo que está luchando de forma enconada con el Cartagena y el Recreativo por acabar primero.

El conjunto grana, si se dan hoy los resultados menos beneficiosos para sus intereses, podría incluso salvarse la próxima semana sin ganar en función de lo que hagan sus adversarios. Cabe recordar que en la última jornada el Real Murcia visitará la ciudad deportiva del Sevilla Atlético para medirse al filial hispalense, que puede estar jugándose la permanencia en Segunda B.

El menos goleador

Aunque Julio Algar reactivó al Murcia a su llegada, todavía no lo suficiente para salvar a un equipo que cuando se fue Manolo Herrero todavía miraba para la zona alta de la tabla. Con Algar el Murcia ha sumado dos victorias (Granada B y Jumilla), dos empates (Almería B y Cartagena) y tres derrotas (UCAM, Don Benito y Malagueño). Cabe recordar que antes de la llegada de Algar y con Javi Motos en el banquillo, el Murcia sumó solo un punto de nueve posibles. El equipo grana, a día de hoy y quitando los cuatro equipos que están en descenso, es el conjunto menor goleador del grupo IV, una causa más de que se haya complicado la vida en la racha final de una temporada que se ha convertido en una pesadilla.