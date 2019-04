La permanencia da paso al Murcia más austero

Mackay, el portero de las paradas milagrosas, acaba contrato el 30 de junio

Una de las sorpresas más positivas de la temporada es Ian Mackay, el portero que llegó el pasado verano desde el Racing de Ferrol y que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Real Murcia. Un portero que, como el pasado sábado, ha sido capaz de hacer intervenciones milagrosas que han salvado a su equipo: «Me estoy encontrando bien, me gusta ayudara al equipo a sacar puntos». Lo curioso es que, a pesar de que el Real Murcia tiene cuatro porteros con contrato para la próxima temporada (Tanis Marcellán, Simón Ballester, Alejandro Santomé y Cebrián), el jugador nacido en La Coruña termina su vinculación con el club grana el próximo 30 de junio. Además, con una nómina de cerca de 50.000 euros netos anuales, no está entre los mejor pagados de la plantilla grana.

Quizás por eso, por la situación económica de la entidad grana, el Murcia no ha abordado su renovación: «Acabo contrato y estoy muy a gusto aquí. Solo me gustaría que las cosas fueran distintas a como fueron al principio de la temporada. Si hubieran sido distintas esta temporada a lo mejor estaríamos peleando más arriba. Estos directivos son mucho más serios y están cumpliendo con las cosas que dicen. No está en mi mano, tendrán que ver ellos lo que quieren hacer conmigo y luego sentarnos a hablar», asegura el futbolista de 32 años, que tiene nacionalidad española y escocesa.