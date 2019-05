El plan definitivo para tapar agujeros Un grupo de amigos, que habían alquilado la Nueva Condomina, se preparan para jugar un partido, ayer. / guillermo carrión / agm El Real Murcia, que busca recursos extra tras no jugar 'playoff', elaborará un presupuesto con más ingresos que gastos JOSÉ OTÓN Jueves, 23 mayo 2019, 03:10

La plantilla del Real Murcia ya se ha ido de vacaciones, pero la directiva grana no. De hecho, que los futbolistas de Julio Algar no hayan conseguido meterse en el 'playoff' ha sido un golpe duro para la entidad, que no podrá contar con los ingresos pertinentes de taquillas y televisión, entre otros, para llegar al cierre del ejercicio económico si tantas apreturas. Pero los responsables de las diferentes áreas económicas que trabajan para salvar al Murcia no bajan los brazos y siguen con su plan para generar nuevos recursos.

Una plantilla de 700.000 euros brutos, 1,6 millones por la venta de publicidad y el ahorro de 400.000 euros en los gastos del estadio, claves para estabilizar el club

Desde su llegada en noviembre del pasado año (se encontraron la caja vacía, los sueldos sin abonar y decenas de facturas impagadas) han generado 1,4 millones con la ampliación de capital, además de otros 2,2 millones de euros entre taquillas, publicidad y otros activos, una gesta que ha mantenido al Murcia con vida hasta ahora. Aun así, todavía tienen que pegar el último empujón para cerrar el ejercicio 2018-19, del que aún tienen que abonar 170.000 euros en sueldos a jugadores. Todo estaría casi solventado de no ser por los despidos unilaterales de las anteriores directivas, que suman una deuda de más de 550.000 euros, cantidad que la directiva grana está dispuesta a solucionar antes del 30 de junio, ya sea pagando o llegando a acuerdos.

Otros datos 170.000 euros es la cantidad pendiente con los futbolistas de esta temporada. 550.000 euros es la cantidad a pagar o negociar con los jugadores despedidos por las anteriores directivas. 15.000 abonados son los que intentará captar el club, aunque partirá de una estimación de 8.000 para no adulterar los presupuestos del curso.

30.000 euros extra

Además de iniciativas como el alquiler de la Nueva Condomina a los aficionados, que permitirá al club grana recaudar cerca de 30.000 euros antes del 30 de junio, el Real Murcia trabaja en la venta de todos sus soportes publicitarios. Desde las vallas a pie de campo hasta el nombre del estadio, pasando por la superficie exterior de la Nueva Condomina, vídeo marcador y otros espacios, hasta la equipación del primer equipo, que publicitariamente está valorada en cerca de 100.000 euros. De hecho, aunque en la temporada 2019-20 lo ingresado por venta de publicidad alcanza los 850.000 euros, la tasación máxima de los soportes publicitarios del club para la próxima campaña llegaría a los 1,6 millones.

De hecho, los actuales gestores del Murcia han diseñado un plan presupuestario que arrancó el pasado 1 de mayo y que concluirá el 30 de junio de 2020, al final de la próxima campaña, en el que se han reflejado ingresos más que realistas. De hecho, el Murcia presentará para el próximo ejercicio un presupuesto de 700.000 euros brutos para su primera plantilla y se ahorrará cerca de 400.000 euros de gastos de la Nueva Condomina, con lo que si los ingresos llegan en la misma proporción que desde la llegada de los nuevos gestores, el Murcia cubrirá sus gastos corrientes sin problemas, incluyendo las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. Para ello, y aunque la cifra fijada sean 15.000 abonados, las previsiones nunca pasarán de 8.000, siendo el resto ingresos extras para pagar deudas.

«Necesitamos hacer un modelo nuevo de club que nos dé viabilidad en el corto, medio y largo plazo, sin renunciar a nada. Esto es el Real Murcia y debemos competir por lo mejor en esta categoría. Pero seguimos en una situación muy crítica, podíamos haber desaparecido en noviembre, como el Ontinyent o el Reus. Por eso necesitamos que los aficionados murcianistas entiendan la situación que atraviesa la entidad. Nos tenemos que centrar en llevar hasta el final el ajuste presupuestario», dijo Emilio García, responsable del Área Estratégica del club y pieza fundamental en el resurgir del conjunta grana.

La próxima semana, en un acto público, la directiva grana pretende explicar los planes del Murcia para la campaña 2019-20, que puede suponer, de salir todo como el área económica espera, la de la estabilización definitiva de una entidad que aún no se ha librado de la desaparición.