La Plataforma de Apoyo al club señala a la plantilla «por no cumplir con su deber» JOSÉ OTÓN Lunes, 6 mayo 2019, 08:23

La Plataforma de Apoyo al Real Murcia decidió el pasado jueves continuar con su actividad y, tras una larga reunión, decidió «dar un nuevo impulso de colaboración y coordinación con el Consejo, pero en especial con los aficionados y accionistas del club grana», además de «tutelar los intereses del Real Murcia, que no está salvado de sus dificultades económicas en el corto y medio plazo».

Esta plataforma, que contará en su organo de administración con Higinio Pérez, Manuel Sánchez Guerrero Melgarejo y Josué García tras el cese de José María Almela, Paco Cobacho, Xavi Juliá y Gabriel Torregrosa, asegura que mantendrá una clara «línea de independencia y autonomía respecto al Consejo». La prueba más evidente es que la Parmu emitió ayer un comunicado al considerar que «los futbolistas no han cumplido con sus deberes y obligaciones derivadas de su contrato social con los aficionados y accionistas que apostaron por ellos».

Plante de la grada

La Parmu pide actuar al murcianismo: «Al igual que dichos profesionales realizaron un plante en un partido oficial que fue noticia a nivel nacional, ahora un plante de la afición y accionistas se convertirá en necesario para hacerles llegar un mensaje muy claro: no han cumplido su parte del contrato, no están a la altura de las expectativas depositadas y no devuelven a la afición el gran esfuerzo realizado», aseguran.