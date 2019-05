Poca materia prima, mucho trabajo

«La derrota pudo ser más abultada, pero el equipo no se dejó ir»

Julio Algar se mostró conformista al acabar el choque ante el filial hispalense: «El resultado no es bueno, pero nos quedamos con la actitud de los jugadores, que sí ha sido buena. Han trabajado y han ido a por el partido. No nos han beneficiado las transiciones tan rápidas y el ida y vuelta con la gente rápida que tienen ellos. No nos ha dado tiempo a replegarnos y hemos sufrido. La derrota podría haber sido más abultada, pero no nos hemos dejado ir», aseguraba el madrileño, que reconocía implicitamente el mal partido hecho por su equipo.

El Murcia presentó caras nuevas, como la de Rubén Gómez: «Buscábamos dar oportunidades sabiendo la exigencia. Escribano ha estado bien, no se ha complicado en la salida de balón. Rubén ha hecho un derroche físico grande. Palazón también ha estado bien, con personalidad. Faltó que pudiera jugar Lalo».