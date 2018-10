«No podemos favorecer a Gálvez ni a De la Vega, debe decidir la Justicia» «No habrá cesión de uso de la Nueva Condomina hasta que un juez diga quién es el propietario del Murcia», dice Coello JOSÉ OTÓN Miércoles, 3 octubre 2018, 02:24

El Ayuntamiento de Murcia está expectante ante la futura resolución del conflicto sobre la propiedad del Real Murcia que mantienen Víctor Gálvez y Mauricio García de la Vega. «Los dos reivindican su capacidad para gestionar el Real Murcia, pero no vamos a entrar en el conflicto sobre una sociedad anónima que se tiene que solucionar en los tribunales. El Ayuntamiento no puede tomar partido ni por unos ni por otros. Estamos muy encima de lo que se hace en el Murcia a día de hoy, pero no podemos ser jueces y parte. Nuestro único nexo de unión es que el Ayuntamiento es dueño del estadio en el que juega el club. En el resto, nuestras competencias son mínimas», dice Felipe Coello, concejal de Deportes.

El Ayuntamiento ha decidido frenar la cesión de uso de Nueva Condomina que iba a firmar con el empresario oriolano: «Gálvez nos pedía cambiar la cesión de uso actual por un convenio en el que el Ayuntamiento se hiciera cargo del mantenimiento del campo, con excepción del terreno de juego, en los próximos años. Hay un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento firmado entre los grupos políticos con más votos para hacer esta colaboración con el Real Murcia. Pero entendemos que dada la situación, hasta que no se dilucide quién es el propietario del club, no podemos abarcar una decisión así».

Distintos objetivos

Ambos contendientes tienen planes diferentes para la Nueva Condomina, de ahí que el Ayuntamiento prefiera esperar: «Gálvez y De la Vega plantean cosas diferentes sobre la Nueva Condomina. No podemos ponernos a favor de nadie, queremos que el día de mañana nadie nos pueda acusar de prevaricación. Los partidos políticos hemos coincidido en este aspecto. En el momento que todo se aclare, si tenemos que llevar el mantenimiento del campo, lo haremos. No tendríamos ningún problema en adquirir ese grado de compromiso con el Murcia».

Coello espera una resolución del conflicto cuanto antes: «Tiene que llegar una decisión judicial al respecto, tarde o temprano. El TAS y el CSD se han pronunciado, pero la Justicia ordinaria también tendrá que pronunciarse. Entonces tomaremos un camino».