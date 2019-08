Fútbol | Real Murcia Posible alineación indebida del Cádiz B Momo Mbaye, con el pelo tintado, en el partido del pasado domingo entre el Cádiz B y el Murcia. / lof El Murcia pide a la Federación que compruebe si Mbaye jugó el domingo con el transfer en regla SERGIO CONESA Murcia Jueves, 29 agosto 2019, 02:02

Cuando la derrota del pasado domingo en Cádiz empezaba a quedar a un lado y técnicos y jugadores del Real Murcia ya estaban centrados en el duelo del domingo a las 18.30 horas frente al Algeciras, el partido de la primera jornada vuelve a ponerse de actualidad. El motivo es que uno de los jugadores del Cádiz B, el central Momo Mbaye, que jugó los 90 minutos, podría no tener en regla su transfer, con lo que el equipo andaluz podría haber incurrido en alineación indebida. En caso de que la participación del defensa fuera incorrecta, los tres puntos subirían al casillero del equipo grana.

Al Real Murcia le ha llegado la información de que Momo no contaría con el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), que tendría que haber emitido el Watford inglés y lo ha puesto en conocimiento de la juez de Competición de la Federación para que compruebe si el transfer del jugador está en regla, o no. En el club grana entienden que «solo estaría bien el CTI si lo ha hecho el Watford. En caso de ser el emisor el NK Inter Zapresic croata, el equipo en el que estuvo cedido el curso pasado, sería nulo. El Watford es el último titular de los derechos federativos del jugador antes de la inscripción en la Federación, por eso es el club que tiene que realizar el trámite y no lo ha hecho. La juez de Competición será la que tendrá que comprobarlo».

Un ejemplo de esta situación, entienden desde la Nueva Condomina, es el caso de Dani Aquino. El canterano grana se fue cedido al AEK Larnaca chipriota en enero y al acabarse el préstamo y salir traspasado este verano al Piast Gliwice de Polonia, de nuevo el CTI volvió a ser emitido por el club grana.

Competición traslada la denuncia al club andaluz, que tiene tres días para alegar

«Si lo llega a hacer el equipo de Chipre, Aquino no podría haber jugado. Este sería un caso igual, otra cuestión es que haya otra interpretación de la norma o un error humano de la Federación a la hora de haberlo tramitarlo», indican desde el Real Murcia. «No nos gustan ese tipo de medidas, pero si lo hubiéramos hecho nosotros habría pasado lo mismo y otro club hubiera denunciado esta situación. Al final tenemos que defender nuestros derechos».

El equipo gaditano, por su parte, no tiene ninguna duda sobre la situación de Momo Mbaye y confía en que toda la situación quede en nada: «No tenemos nada que decir, el jugador está debidamente inscrito y nos aparece tramitado a través de la intranet de la Federación».

El plazo para presentar la denuncia venció el martes a las 14 horas y la documentación llegó a la Federación correctamente por parte del Real Murcia. «Lo lógico sería que en la reunión del próximo miércoles la juez de Competición dicte resolución. Aunque puede ser recurrible ante el Comité de Apelación, por lo que es difícil saber hasta cuando se podría alargar este proceso», explica un abogado deportivo. De momento, el primer paso por parte de la juez de Competición ha sido dar traslado al Cádiz de la denuncia y un plazo de tres días para presentar alegaciones. Además, solicita al departamento de licencias de la Federación un informe sobre los hechos denunciados por el club grana.