Las peñas: «El presidente del Murcia no puede hacer lo que hizo Gálvez»

La actuación de Víctor Gálvez el pasado domingo ha irritado a los seguidores más fieles del Murcia, entre los que se encuentran los peñistas, que piden la marcha del oriolano: «Nunca me hubiera imaginado que un presidente de una institución como el Real Murcia saliera a decirnos que somos unos caraduras, provocando y removiendo a la masa. Es el mundo al revés; ellos no han pagado y nadie sabe dónde está el dinero», asegura Toni Blanco, de la peña Santiago y Zaraiche. Blanco, líder de una de las agrupaciones más antiguas de la Fepemur, revela que «nos presionaron para que no celebráramos la manifestación. Víctor Gálvez no puede volver al palco».

A Antonio Ruiz, presidente de la peña Región del Murcia, la actitud jocosa de Gálvez «no me sorprendió. Si no van a pagar nada deben dejar paso. Todo es un esperpento. Las movilizaciones están bien para dar visibilidad a los problemas, pero no pagan nóminas y ni llegan a acuerdos con Hacienda. Debe llegar al Murcia alguien con solvencia». Ruiz no termina de confiar en García de la Vega, pero lo considera mejor que Gálvez: «Mauricio es el que genera esta situación, aunque no le ha hecho tanto daño al club como Gálvez. Es un hombre educado, pero su mensaje está lleno de palabras y vacío de hechos, de momento».

José María Pliego, presidente de la peña Rey Lobo, es muy directo: «Hemos llegado a una situación límite. Nadie nos ofrece una respuesta convincente y teníamos que salir para que no se repitan situaciones del pasado. Un dirigente del Murcia no puede hacer lo que hizo Gálvez. Parece un mensaje de despedida. El domingo fue uno de los días más tristes del club grana, la imagen llegó a todos los rincones de España».

Más movilizaciones

Patricio Martínez es presidente de la peña el 21 Grana y exige a Gálvez «que cumpla con lo que se comprometió. Es vergonzoso e inaudito. Mentir no puede salirle gratis, cumplir es más difícil», asegura. Martínez afirma que el empresario oriolano «ha demostrado que no es apto para asumir la responsabilidad adquirida de dirigir al Murcia. Debe poner al día a los jugadores y los empleados». Patricio Martínez es uno de los fundadores de la Fepemur y asegura que «tenemos que seguir con las movilizaciones, no podemos pararnos. Habrá que manifestarse y también pedirle responsabilidad a los políticos, hay que ir más allá».