Fútbol | Real Murcia De la Vega: «Si yo no presido el Consejo, el conflicto va a continuar» 01:24 Mauricio García de la Vega, en las inmediaciones de la Nueva Condomina durante este martes por la mañana. / Javier Carrión / AGM García de la Vega considera que en el nuevo gobierno del club hay «gente valiosa» y apuesta por la «unidad» y el trabajo en común por el bien del Real Murcia JOSÉ OTÓN Martes, 6 noviembre 2018, 13:57

Mauricio García de la Vega ya ha recogido el guante que le lanzó este lunes el nuevo Consejo del Real Murcia. Por eso, cerca de las once de la mañana, se ha presentado en las oficinas del club grana, junto a su notario Javier Escolano, para aportar la documentación que le acredita como máximo accionista del club: «Estamos cumpliendo con los requisitos. He presentado la resolución en la que me da la razón el TAS, la autorización de la inscripción del CSD y le adjuntamos copia de todas las solicitudes que hemos hecho para que se inscriban las acciones. Y tambien hemos dejado copias de notas de prensa en la que los accionistas minoritarios, el abogado Higinio Pérez y Gabriel Torregrosa, dejan claro que debo ser yo inscrito como máximo accionista».

El gestor mexicano confía en el nuevo Consejo de Administración pero hay un paso previo que cumplir: «Lo han dicho ellos. Estamos ante profesionales del derecho, seguramente cumplirán y reestablecerán la legalidad. Entendemos todos que hasta que yo no presida el Consejo de Administración el conflicto va a continuar. Todo lo que sea que yo no esté como presidente será dar pie a que el conflicto prosiga». García de la Vega no quiso hablar de Gálvez y tiende una mano a la Plataforma de Apoyo al Real Murcia: «Todo lo que sea sumar para el Real Murcia, estoy abierto. He estado abierto desde siempre. Es gente valiosa que está aportando, han hecho una labor importante con la afición. Debemos hacer que la unidad se instale. No hay conflicto, yo estoy para sumar. Vamos a cumplir con las obligaciones que tenga el club».

El Ayuntamiento apoya al nuevo equipo directivo del Real Murcia

El Ayuntamiento de Murcia quiso manifestar este martes su «total apoyo y colaboración» a la nueva directiva, a la que agradece que tome las riendas de la entidad, a la que le pide que genere estabilidad, solvencia y credibilidad.

El Consistorio también reclamó un proyecto futbolístico «estable en el tiempo, con unos objetivos claros y realistas. Un equipo entregado que no sufra de las inestabilidades ajenas a la competición deportiva. Una dirección deportiva capaz de generar ilusión y de motivar tanto a la plantilla como a la afición», de la que recalca que «siempre ha estado ahí».

Además, el Ayuntamiento recuerda que durante estos años se han mantenido «decenas de reuniones con todas las partes para tratar de conseguir un proyecto estable, tanto en lo económico como en lo deportivo, dentro del marco legal e institucional, ejerciendo la labor de mediación entre las distintas partes».

Por último, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento asegura que continuará ejerciendo esta labor «apoyando a la afición y a la nueva junta directiva en esta etapa que comienza, consciente de que la unión de todos en una misma dirección es la única manera de garantizar el futuro del Real Murcia».