Fútbol | Real Murcia Un problema de experiencia Peque intenta superar a Seth el domingo en Cádiz. / lof Al Murcia le faltó veteranía en Cádiz para abrochar el duelo en el momento clave, cuando más se notan los galones

La temporada no arrancó bien para el Real Murcia. Y es que la derrota contra el filial del Cádiz, un recién ascendido a Segunda B, fue un jarro de agua fría en el club y para una afición que esperaba con muchas ganas el inicio de la Liga. Lo peor es que el conjunto grana parecía tener el partido controlado cuando faltaba menos de un cuarto de hora para el final, pero el equipo se desmoronó con el penalti que supuso el empate. El Murcia se descontroló y no supo parar el partido y darle la pausa que necesitaba para salvar al menos un punto. Y en esa situación llegó el segundo tanto gaditano con una defensa petrificada y con Tanis Marcellán nada afortunado en una jugada que estuvo precedida de un saque de banda.

Un golpe para el Real Murcia que, después de la pretemporada, tiene que ganar ese punto de competitividad que le faltó en tierras gaditanas para sellar la victoria o, al menos, acabar el partido con un empate. Adrián Hernández, técnico grana, tendrá que lograr que su equipo sepa jugar con una experiencia que buena parte de la plantilla todavía no tiene, pero que es necesaria para conseguir muchos puntos en una categoría tan complicada como la Segunda B. Sin embargo, no es del todo raro que un equipo con tantas caras nuevas y cambios cometa ciertos errores, lo importante, lo que marcará diferencias a lo largo del curso, será la capacidad para sobreponerse y corregir esos detalles.

Por debajo de los 26 años

Quizá la causa de lo que sucedió haya que verla en la edad. El once que salió al terreno de juego de El Rosal contaba con una edad media que no llegaba a los 26 años. Solo Manolo y Chumbi tienen 30 o más años y del resto del equipo titular, excepto Iván Pérez y Kevin, que cometió el penalti, ninguno superaba los 25. Esa juventud de este nuevo Real Murcia tiene muchos aspectos positivos como puede ser el físico, pero también requiere más paciencia para engranar todas sus piezas y coger el ritmo competitivo. También pudo pesar la responsabilidad que supone un escudo y una camiseta como la de la entidad centenaria, aunque antes de viajar a Cádiz el presidente y máximo accionista del club, Francisco Tornel, quiso quitar presión reuniéndose con la plantilla y argumentando que es un proyecto a largo plazo.

Los futbolistas que saltaron al césped de inicio, más allá de su edad, tampoco acumulan demasiados partidos en la categoría. Por ejemplo, Alberto Rodríguez jugó el domingo su primer partido en Segunda B en su estreno con el conjunto pimentonero. Álvaro Rodríguez no llega a los 150 minutos en la categoría de bronce y Julio Algar está por debajo de los 1.000 minutos; además, ambos vienen de jugar en Tercera. Tanis Marcellán acumula más minutos bajo los palos en Segunda B, pero la temporada pasada solo participó en tres encuentros y la confianza y continuidad en un puesto tan específico como la portería son claves para su rendimiento. No obstante, desde el club entienden que situaciones como las de estos jugadores no serán un problema a lo largo del curso, ya que son futbolistas que consideran con potencial y las características necesarias para jugar en Segunda B.

Entre los aspectos positivos que dejó el partido del pasado domingo está el gran gol que marco Juanma Bravo, en el año en el que se espera que dé un paso al frente. El canterano grana cuenta con la confianza del club. También Iván Pérez dejó muestras de su capacidad para superar rivales y su atrevimiento con el balón en los pies.