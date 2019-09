Real Murcia El proyecto de Adrián, a prueba en casa Adrián Hernández, en un entrenamiento en Nueva Condomina. / javier carrión / agm Primer partido del Murcia en Nueva Condomina en esta Liga, tras la derrota en tierras gaditanas SERGIO CONESA MURCIA Domingo, 1 septiembre 2019, 08:44

El balón volverá a rodar en Nueva Condomina esta tarde y la afición del Real Murcia tendrá la ocasión, más de 100 días después del último encuentro, de ver a su equipo en directo en un encuentro de Liga. Un hecho que necesita ser valorado en su justa medida porque, aunque parecía claro desde mayo y junio que el conjunto grana volvería a competir tras acabar pagando todo lo correspondiente al curso pasado, meses antes era casi una misión imposible. Solo unos meses atrás, en octubre o noviembre con los Gálvez al frente, e incluso en los primeros meses tras el cambio de directiva, la necesidad de grandes cantidades de dinero para hacer frente a pagos y llegar a acuerdos hacía peligrar la supervivencia del club.

Sin embargo, un verano más, el Real Murcia ha salvado los muebles y sigue luchando por sobrevivir. El proyecto en lo deportivo no es el más ilusionante por nombres o porque permita soñar ahora mismo por volver a Segunda, pero con el 31 de diciembre como fecha señalada, ya que vence el plazo para hacer frente a la deuda ordinaria del concurso de acreedores, al menos vuelve a haber un proyecto creíble. Queda mucho camino por recorrer, y sigue haciendo falta mucho dinero, pero de momento el balón seguirá recorriendo el césped de Nueva Condomina.

Esta situación no sirve como excusa para que todo valga en el campo. El Real Murcia necesita ganar esta tarde para que una plantilla tan joven como la que tiene esta campaña coja confianza, a la vez que demuestre a la afición que este curso Nueva Condomina va a ser un estadio difícil de visitar y no un campo 'amigo' para todo el que necesite sumar puntos. La temporada pasada al conjunto grana se le escaparon 33 de los 57 puntos que podía lograr como local.

Josema y Legaz

Adrián Hernández anunció en la rueda de prensa previa que habría cambios en el once. No solo esta semana por venir de una derrota, sino de manera habitual porque confía más en el grupo que en un equipo titular concreto. Josema podría ser una de las caras nuevas hoy por Peque, que no realizó un buen partido en Cádiz y fue el primer cambio. También podría entrar Marcos Legaz por Alberto Rodríguez, para jugar por detrás del punta y aportar más potencial ofensivo. La única duda para el encuentro es la del delantero Chumbi. El '9' tiene un esguince en el tobillo, pero el técnico pimentonero confía en que pueda disputar el partido de esta tarde. Si finalmente no es así, su lugar en el campo lo ocuparía Curto.

El Algeciras ha vuelto a la categoría de bronce tres temporadas después. Su último partido en Segunda B, que supuso su descenso, fue precisamente contra el Real Murcia en la temporada 2015-16, en el encuentro que sirvió para que debutara José Luis Acciari al frente de la primera plantilla grana con victoria (1-2). Esa misma campaña el Algeciras perdió en Nueva Condomina (3-1). En su debut en la Liga la semana pasada empató a cero en casa frente al Villarubia. A la capital del Segura han viajado con las únicas bajas del portero Jesús Romero y del central Albert Alavedra. Además, vuelven los defensas Pablo de Castro y Borja Vicent tras perderse el inicio por sanción.

Dimite el director de seguridad

En medio de la polémica surgida después del comunicado de Raijos Grana en contra de integrar al grupo Ultras Murcia dentro de la Grada de Animación, ayer el director de seguridad del club, Adrián Miñano, anunció su dimisión a través de las redes sociales. «Cuando uno duda en poder ofrecer la seguridad que requiere el evento como responsable del mismo por ciertas circunstancias ajenas a uno, creo que lo mejor es apartarse», explicó Miñano.