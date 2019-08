Fútbol | Real Murcia Un proyecto humilde, pero atractivo Pepe Aguilar, Manolo Sánchez, Vicente Carlos Campillo, José Miguel Campos. / LV Elogios de pesos pesados del murcianismo al equipo y el club: «Hacía falta algo así». Campillo, Aguilar, Manolo Sánchez y Campos hablan del giro dado por la institución, tanto a nivel de plantilla como de filosofía SERGIO CONESA Sábado, 17 agosto 2019, 01:29

murcia. Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina es inevitable que los aficionados y el entorno de todos los clubes se planteen qué rendimiento pueden ofrecer sus equipos a lo largo del campeonato. El debate es mayor aún en equipos con tantos cambios como en el caso del Real Murcia, que no solo ha dado un vuelco a la plantilla, ha ido más lejos y ha cambiado por completo su filosofía. El proyecto que lidera desde el banquillo Adrián Hernández comienza a rodar el próximo fin de semana contra el filial del Cádiz y las sensaciones de la pretemporada han sido buenas, a falta de la última prueba de hoy contra el Villarreal B. Con el equipo ya hecho, es el momento de pulsar glorias y voces reconocidas del murcianismo para que hagan su particular radiografía del equipo y ayuden a aclarar los interrogantes que plantea el nuevo Murcia.

Una voz autorizada sobre el club grana es el técnico Vicente Carlos Campillo. Ha dirigido al Real Murcia en Primera, Segunda y Segunda B en distintas etapas y consiguió ascensos a la categoría de oro y plata del fútbol español. Como Adrián Hernández, se sentó en el banquillo siendo muy joven y con experiencia solo en Tercera, aunque en su caso se estrenó en Primera sustituyendo a Eusebio Ríos. Campillo apoya al nuevo técnico pimentonero. «Tengo una gran esperanza puesta en el trabajo de Adrián Hernández. Me parece que está preparado y es un gran motivador. Está afrontando su trabajo con una ilusión enorme y con una dosis de confianza y optimismo que impera dentro del equipo en este momento».

El santomerano ha podido presenciar varias citas de pretemporada del Real Murcia, pero prefiere no aventurarse con el rendimiento durante el curso. «En fútbol jugar a pronosticar es equivocarse, yo no acierto las quinielas casi nunca. Eso sí, he visto un equipo que compite, que es intenso y que trabaja, pero no sé si va a tener un rendimiento suficiente para superar a los clubes con un presupuesto más alto».

Otro que conoce bien la Segunda B es Manolo Sánchez, que jugó en el conjunto grana en la campaña 1996-97 y ha dirigido a varios equipos de la Región en la división de bronce. El curso pasado estuvo como segundo entrenador de Pedro Munitis en el UCAM y ahora espera una oportunidad en otro club junto al cántabro mientras sigue de cerca la pretemporada de conjuntos como el pimentonero. «El Real Murcia necesitaba un proyecto así y es obvio que era la línea a tomar. No hay otra solución para poder sobrevivir a las circunstancias que le rodean. Espero que poco a poco mucha gente se vaya uniendo al proyecto y el club pueda aspirar a cotas mayores», señala el catalán. Para Sánchez el nuevo Real Murcia es «muy ilusionante después de la pretemporada. Mucha gente se ha visto gratamente sorprendida por el nivel que ha mostrado en los partidos. Un equipo de intensidad alta, con ayudas y mucho compañerismo. Además, con transiciones veloces tanto ofensiva como defensivamente y muy dinámico, como reclama la Segunda B».

El Real Murcia y la categoría de bronce siempre van unidos por un nombre, el de Pepe Aguilar, y un estadio, el Nuevo Los Cármenes de Granada. Allí el exfutbolista grana consiguió el tanto del ascenso en el año 2000 que sigue en la retina de los murcianistas. Aguilar entrena ahora al equipo juvenil de División de Honor del Racing de Santander y ha aprovechado sus vacaciones para ver los primeros detalles del nuevo proyecto grana. «Se ha conseguido instaurar dentro del club una estabilidad con una base muy distinta a lo que se pretendió el año pasado, que tuvo una planificación horrible. Este curso el objetivo debe ser competir de una manera digna y sin renunciar a nada, haciendo las cosas bien de abajo hacia arriba para que la estabilidad económica vaya unida a lo puramente deportivo», indica Aguilar.

La ayuda de la grada

Otro que nunca pierde de vista la actualidad del Real Murcia es José Miguel Campos. El mazarronero es un hombre de la casa y está muy atento a los banquillos de Segunda B en busca de una nueva oportunidad. El año pasado estuvo cerca de recalar como director deportivo en un club de la categoría de bronce, pero quiere seguir en los banquillos de momento. Campos es consciente del peso y de la importancia que tiene un estadio tan imponente como Nueva Condomina y espera que el público ayude a los futbolistas granas cuando empiece la temporada, más si cabe a los que llegan de Tercera o son más jóvenes, para que no les afecte de manera negativa. «Un escenario como Nueva Condomina tiene peso y es una asignatura que está por ver. La afición se tiene que sensibilizar y ser realista para ayudar en lo que pueda. Hay que dar un margen de dos o tres meses para que el equipo se cohesione y los conceptos se asimilen. Entonces podremos hablar de un rendimiento real, antes será difícil encuadrar al equipo dentro de un grupo IV que es fuerte este año».