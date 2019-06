Fútbol El Real Murcia levanta el teléfono Rocío Pernas, voluntaria del Real Murcia. / vicente vicens / agm Voluntarios del club llamarán a los socios que no han renovado aún su carné JOSÉ OTÓN Domingo, 30 junio 2019, 07:35

La directiva del Real Murcia encabezada por José María Almela está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener viva la llama grana. Incluso, llamar uno a uno a los antiguos abonados del club que todavía no hayan retirado su carné para la campaña 2019-20. No sería una llamada de reproche y sí para explicarles el nuevo proyecto de cara a un curso que, sin duda, será clave para que la entidad centenaria, que ha estado a un paso de la desaparición, siga con vida.

Por eso el Murcia tiene previsto, a partir de la próxima semana, marcar el teléfono de los fieles indecisos, una política novedosa que acercará aún más el club centenario a sus aficionados. Lo hará pues a través de una campaña de telemarketing que llevarán a cabo una decena voluntarios de las peñas.

LOS NÚMEROS Precios Desde los 75 de la grada de animación a los 350 uros de la butaca VIP (descuentos no incluidos). Hay paquetes personalizados para todo tipo de empresas. Cifras El Real Murcia cuenta ya con 1.152 socios, 68 de ellos nuevos (sin incluir a los peñistas). Acumula 200 placas vendidas de la campaña 'Tu butaca tiene nombre'. Venta Nueva Condomina y galeria comercial Santo Domingo.

Si en la temporada 2018-19 el grupo encabezado por Víctor Gálvez embaucó a la afición grana en un proyecto sin consistencia que hizo agua a las primeras de cambio solo con un discurso populista y algunos fichajes mediáticos como el de Aquino (así consiguió contar con 10.775 abonados), el proyecto que presentarán los voluntarios granas será mucho más realista, basado en la mesura económica y la cantera, claves para la supervivencia a corto y medio plazo.

Los que no hayan retirado su abono perderán la preferencia sobre sus asientos el 13 de julio

De momento son 1.152 aficionados los que tienen ya su carné grana, de los que 1.084 son abonados del pasado curso (sin incluir peñistas). Precisamente los antiguos socios que no renueven su carné antes del próximo 13 de julio podrían perder la preferencia sobre su butaca habitual. En el club grana confían en que gran parte de los primeros 5.000 socios (por antiguedad) que todavía no han dado el paso y que han destacado por su fidelidad verano tras verano, se acerquen a retirar su abono para el curso 2019-20 en las próximas semanas.

«Seguimos confiando en llegar a los 11.000 abonados de la pasada campaña, a pesar de que el arranque no ha sido tan fulgurante como esperábamos. Sabemos que los aficionados murcianistas van a responder en un momento tan importante. Este mes de julio va a ser clave. Nuestro proyecto es realista, no vamos a prometer cosas que no cumplamos, y necesitamos a todos para salvar al Real Murcia», dice el consejero Álvaro Ruiz, la cabeza visible de esta campaña de abonados novedosa en la historia del Real Murcia.

Además de los puntos de venta de la Nueva Condomina y la galería comercial de Santo Domingo, el Real Murcia pondrá en marcha esta semana la venta de abonos de forma 'online' a través de la página web compralaentrada.com, otra de las grandes novedades de la campaña 'Más vivo'. El club grana nunca había hecho uso de esta alternativa, que permite, a distancia, pagar el abono con transferencia o tarjeta de crédito y recibir el carné en casa.

Además, la iniciativa 'Tú butaca tiene nombre', consistente en que cada aficionado pueda poner una placa en su butaca de la Nueva Condomina de cara al próximo curso, está funcionando. Ya son 200 socios los que han contratado este servicio, llavero incluido, que tiene un coste de 10 a 15 euros. El club permitirá, incluso, la instalación de dos placas por butaca a aquellos aficionados que quieran recordar a familares y amigos fallecidos, iniciativa emotiva y novedosa en el fútbol español.

Por otro lado el próximo 11 de julio el club grana convocará a todas las empresas interesadas en el nuevo proyecto grana. Además de conocer la hoja de ruta de la directiva, conocerán de primera mano los diferentes paquetes comerciales; desde la adquisición de 10 o 25 abonos de grada lateral (a 500 y 1.000 euros respectivamente), a otras ofertas personalizadas a las características de cada firma. De hecho, habrá un paquete que constará de un palco VIP (para los 19 partidos de Liga, 13 entradas para cada uno y tres plazas de aparcamiento), una valla publicitaria y 50 abonos en la grada lateral, a un precio de 10.000 euros.

Aquino, rumbo a Polonia

El 'culebrón Aquino' está cerca de llegar a su final. El murciano se incorporará en los próximos días a la disciplina del Piast Gliwice, campeón polaco, que la próxima campaña jugará la ronda previa de la 'Champions League'. Finalmente el AEK Larnaca no ha ejercido la opción de compra, aunque el Murcia recibirá 50.000 euros del que será su nuevo club.