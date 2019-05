El Real Murcia está pendiente del 'playoff' Curto ptrotesta una entrada en el partido con el Ibiza, club que podría cambia de grupo la próxima temporada. / vicente vicéns / agm El equipo grana sigue con atención la promoción de ascenso, de la que dependerá la confección de los grupos de Segunda B la próxima temporada SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 25 mayo 2019, 03:21

El Real Murcia tiene desde hoy un ojo puesto en el 'playoff' de ascenso, tanto a Segunda como a Segunda B, porque de él dependerá la confección de los cuatro grupos de la categoría de bronce la próxima temporada. El nivel de los posibles rivales de la próxima campaña y los viajes que tendrá que hacer el equipo cada dos semanas cuando juegue fuera de la Nueva Condomina son aspectos a tener en cuenta. Todo ello sumado a la decepción por mirar desde fuera por primera vez esta promoción en los cincos años que lleva el equipo grana en esta etapa en Segunda B.

También, por supuesto, son importantes los descensos. Jumilla y Alcoyano se la juegan contra Real Unión de Irún y Celta B para seguir en Segunda B y su situación podría afectar especialmente a la confección del tercer y cuarto grupo. En la categoría de plata, tras la retirada del Reus y con el Nástic de Tarragona y el Córdoba ya matemáticamente descendidos, queda todavía un equipo que perderá la categoría. Los principales candidatos para ocuparla son Tenerife, Rayo Majadahonda y Lugo. Un rival que puede ser especialmente duro para los equipos de la Región es el Córdoba, siempre que consiga superar los problemas económicos que atraviesa, ya que por bajar desde Segunda contará la próxima temporada con una ayuda de más de un millón de euros de la Liga de Fútbol Profesional.

Otro de los equipos que apunta alto para el siguiente curso es el Marbella. En noviembre compró el club el empresario chino Zhao Zhen y cedió la gestión del equipo a la agencia de representación 'Best of You', que dirige Miguel Pardeza. Esta empresa tiene entre sus clientes a jugadores de primer nivel como Karim Benzema, Casemiro y Sergio Canales, y se espera que apueste fuerte por el ascenso a Segunda. Además, en caso de no ascender, conjuntos como el Cartagena, Melilla y Recreativo de Huelva han demostrado un gran nivel durante esta temporada. El UCAM puede ser otro de los equipos que apriete en la lucha por el 'playoff' y siempre hay sorpresas como el Badajoz este curso.

Posibles cambios de grupo

En cuanto a conjuntos que puedan subir desde Tercera, más allá de los equipos de la Región, hay clubes como el Real Jaén o el Mérida que pueden hacer proyectos importantes. El Cádiz B, que disputa la eliminatoria de campeones, podría unirse a Sevilla Atlético y Recreativo de Granada como equipos filiales en el grupo.

La composición definitiva de los grupos se decidirá cuando acabe del todo la temporada con los ascensos y descensos, pero podría hacer que el Talavera vuelva con el resto de los equipos manchegos y que el Ibiza se quede en el tercer grupo.