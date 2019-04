Rival ideal para encontrar la paz

A disposición de la Fiscalía tras las denuncias de Higinio

El Real Murcia ha puesto en manos del letrado Evaristo Llanos sus asuntos penales después de las dos denuncias que presentó Higinio Pérez contra 15 exdirectivos granas, que estuvieron en el cargo desde el 28 de diciembre de 2016 hasta el 5 de noviembre de 2018. En esas denuncias, los acusa de administración desleal, apropiación indebida y falseamiento de las cuentas, entre otros delitos. El club pimentonero informó mediante un comunicado que se pone «a disposición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para aportar cuanta información sea necesaria» y que va «a defender en todas las instancias los intereses del club». Llanos es un abogado penalista con más de 25 años de experiencia que ha tomado parte en asuntos como el de la parricida de Santomera o el 'caso Zerrichera'.

El secretario del Consejo grana, el abogado Antonio Ruiz, explica que «en virtud de las pruebas que se hayan aportado y del criterio del fiscal que asuma las denuncias, estas irán para adelante, o no, en la investigación de los hechos que se ponen de manifiesto». No obstante, se trata de un proceso que acaba de empezar. «En la Fiscalía no se ha terminado de analizar toda la documentación de las dos denuncias presentadas por Higinio», aclara.