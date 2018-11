Royalverd también se planta Césped del estadio Nueva Condomina, en una imagen de archivo. / F. Manzanera La empresa decide no arreglar el césped de la Nueva Condomina para el partido de mañana. Los impagos llevan a la firma gerundense a tomar esta medida, tras ocuparse del terreno en los últimos choques, pese a no haber cobrado ALBERTO GÓMEZ Viernes, 2 noviembre 2018, 08:15

Los impagos están tensando la cuerda de las relaciones del Real Murcia con muchos de sus proveedores hasta el punto de romperla en algunos casos. Uno de los que ha tomado la decisión de plantarse es la empresa catalana Royalverd. La firma radicada en Gerona fue contratada a comienzos de año por el mexicano Mauricio García de la Vega, cuando estuvo en el club en calidad de gestor. La misión de esta mercantil es la de mantener en buenas condiciones el terreno de juego de la Nueva Condomina y el de las instalaciones de Cobatillas, donde el Murcia entrena habitualmente.

Royalverd venía denunciando que el equipo de trabajo que encabeza el presidente murcianista, Víctor Gálvez, no le estaba pagando por sus servicios y en una reunión mantenida el miércoles por la tarde tomó la decisión de no acondicionar el terreno de juego del feudo grana de cara al partido de mañana que disputarán los jugadores del equipo pimentonero contra el Recreativo de Granada.

La empresa gerundense estuvo aplicando unos servicios mínimos desde que los impagos comenzaron a prolongarse en el tiempo. Eso implicó que el césped de los terrenos de juego del Murcia recibieran un periodo de dieta para mantener mínimamente en condiciones las superficies donde juega y entrena el conjunto que entrena Manolo Herrero. Sin embargo, los requerimientos para pagar que Royalverd ha trasladado a las oficinas de la Nueva Condomina nunca han recibido respuesta.

El equipo grana no entrena en el estadio para no estropear aún más el campo

A la espera de que el Consejo de Administración del Murcia acabara pagando y por deferencia a un club histórico como es el grana, la firma de Gerona accedió a preparar el terreno para los dos últimos partidos que los pimentoneros disputaron como locales frente al San Fernando y el Talavera, pese a estar sin cobrar, pero, al prolongarse en el tiempo la situación, Royalverd ha apostado esta semana por plantarse y no realizar ningún trabajo en el campo de cara al partido de mañana. «No hemos cobrado nada y en consecuencia no vamos a preparar el partido», es el mensaje que trasladan desde la empresa.

Tres semanas

Con la intención de preservar al máximo el césped para la disputa de los encuentros de la Liga, el Murcia lleva tres semanas sin entrenar en la Nueva Condomina. Esto está implicando que los campos de Cobatillas estén recibiendo una carga de trabajo muy alta y, ante la falta de trabajos de acondicionamiento, su estado también empeore con el paso de los días.

El exceso de sesiones en Cobatillas está perjudicando los terrenos, agravando el riesgo de lesiones

El cuerpo técnico y los jugadores están siendo los máximos perjudicados por esta situación. En privado y en público trasladan que los campos de entrenamiento están en malas condiciones. La semana pasada Manolo Herrero, entrenador del Murcia, no dudó en alzar la voz y decir que los terrenos de juego «cada día están peor. Además, hay que hacer la resiembra porque llega el invierno y la situación puede empeorar todavía más».

Royalverd también se encarga en la Región de cuidar el césped del estadio Cartagonova. En el recinto cartagenero los trabajos de resiembra comenzaron el 15 de octubre. Realizar esa tarea en la Nueva Condomina y Cobatillas supondrá para el Murcia el pago de unos 8.000 euros. El problema estriba en que la empresa catalana no ha recibido ninguna cantidad por parte de los granas desde que se inició la presente temporada.

El entrenador Manolo Herrero ya mostró la pasada semana su inquietud al respecto

Esta semana se ha podido apreciar cómo los campos de Cobatillas presentan muchas calvas y el césped está desapareciendo por completo en muchas zonas. El temor a que el mal estado de los campos en los que entrena el equipo murcianista implique la lesión de algún futbolista está latente en la actualidad en una plantilla que no ha cobrado todavía ningún salario y que está cumpliendo cuando juega, ya que los granas ocupan puesto de 'playoff' y son, junto al Mirandés y la Ponferradina, el único equipo que no ha perdido en las primeras diez jornadas de entre los 122 conjuntos que integran Primera, Segunda y Segunda B.

A juzgar por el comunicado que hizo público Víctor Gálvez el 10 de octubre, la decisión de Royalverd de no preparar el partido de mañana le puede haber venido por sorpresa, ya que en dicho escrito dijo que «ahora se especula con que la empresa encargada del mantenimiento del césped nos va a dejar por falta de pago, hecho que resulta falso. Desde que dicha mercantil empezó a trabajar para el club el dinero que ha recibido es el que yo le he pagado». Sin embargo, el empresario oriolano no precisó cuándo dejó de abonarle las cantidades que le correspondían y que han derivado en la decisión tomada por parte de la empresa hace un par de días.

Cesta de Navidad

Por otra parte, la Plataforma de Apoyo al Real Murcia y la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) anunciaron ayer que van a emprender una nueva acción social para recaudar fondos para ayudar a los trabajadores del club. En este caso, han decidido sortear una cesta de Navidad que estará formada por productos aportados por empresas y particulares que deseen participar en esta iniciativa.

Para tomar parte en el sorteo de la cesta, que tendrá lugar el 22 de diciembre, será necesario adquirir unas papeletas que presentarán un precio que oscilará entre los tres y los cinco euros. La recaudación tendrá como destino los empleados del Real Murcia. Por otro lado, la firma Venty4 también se ha sumado a la campaña 'SOS Real Murcia' y ha cedido dos máquinas expendedoras de café que estarán en la sede de la Fepemur y cuya recaudación servirá para ayudar a los trabajadores pimentoneros.