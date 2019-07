Real Murcia Una segunda oportunidad para Marcos Legaz El consejero del Murcia Francisco Miró, Marcos Legaz, Julio Algar y Cholo, ayer en la Nueva Condomina. / Alfonso Durán / AGM El jugador encuentra en el Murcia la ocasión para relanzar una carrera que ha estado marcada por las lesiones. Cholo, entrenador que lo descubrió en el Plus Ultra, dice que el equipo grana «cuenta con un futbolista importante para hacer cosas bonitas» SERGIO CONESA Murcia Sábado, 6 julio 2019, 01:47

Marcos Legaz es uno de esos jóvenes talentos que despuntó muy joven en el fútbol y llamó la atención de los grandes equipos. De hecho, con apenas 15 años hizo las maletas para irse a jugar en el Real Madrid, tras formarse en el Plus Ultra. Tal era la apuesta del conjunto blanco por el delantero nacido en Argentina y criado en Murcia, que le puso un contrato sobre la mesa de 300.000 euros por cuatro temporadas y 20 millones de euros de cláusula de rescisión. Su buen rendimiento en el conjunto merengue le valió para recibir incluso la llamada de Santi Denia para la selección española sub-16.

Todo parecía indicar que Legaz llegaría a jugar en el Bernabéu si seguía su progresión, o al menos al fútbol profesional, sin embargo llegaron las lesiones y los problemas físicos. Tras un paso exitoso por el cadete y el juvenil, llegó al filial blanco que dirigía entonces Zinedine Zidane.

Coincidió con jugadores como Marcos Llorente y Raúl de Tomás, que acaban de ser traspasados por 40 y 20 millones de euros, respectivamente. Comenzó la temporada participando en los cinco primeros partidos, los dos últimos como titular, y ahí acabó su etapa en el Madrid. Los problemas en la espalda le impidieron jugar más y al acabar el curso se marchó lesionado al filial del Deportivo de La Coruña. Tras dos temporadas no acabó de encontrarse del todo bien y a los problemas en la espalda se le sumaron otros en los isquiotibiales y en los aductores.

Decidió regresar a casa para jugar en Tercera en el filial del UCAM Murcia y el verano pasado fichó por el Imperial. Con el segundo equipo pimentonero ha disputado 35 partidos, en los que ha anotado 7 goles, que han servido para que el delantero se vuelva a sentir importante y disfrute dentro de un terreno de juego. Además, desde que Julio Algar llegó al banquillo del Real Murcia entró en la dinámica del primer equipo en los entrenamientos, a pesar de no poder jugar en ambas categorías por su edad.

A finales de mayo, el Real Murcia anunció que contaría con ficha del primer equipo y ayer fue su presentación en la Nueva Condomina, en la que el equipo grana contó con Cholo, exjugador del equipo pimentonero y que entrenó a al futbolista en el Plus Ultra. «Es cierto que llevaba unos años complicados, pero las lesiones ya están olvidadas», explicó Legaz. Además, el atacante comentó sus sensaciones al saber que contaría con esta segunda oportunidad: «Cuando me lo contó Julio me acordé de la gente que tengo detrás y que me apoya todos los días. Es algo que llevo buscando mucho tiempo».

Cholo también tuvo unas palabras para él jugador murcianista: «Siempre he calificado a los jugadores como buenos, muy buenos y especiales. Marcos para mí es un futbolista especial. Solo la plaga de lesiones le ha impedido estar en el lugar que merece y ahora el Murcia cuenta con un futbolista importante para hacer cosas bonitas».