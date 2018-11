Fútbol | Segunda B Una ola de solidaridad con el Real Murcia que lo inunda todo Pedro León, Javi García y Kike García,, exjugadores del Real Murcia ahora en la -élite que han mostrado su apoyo al club grana. / LV Exjugadores granas como Kike, Pedro León, Portu, Alcalá y Trigueros ya se han sumado a 'Sosrealmurcia' JOSÉ OTÓN Domingo, 11 noviembre 2018, 08:13

El Real Murcia no es un club cualquiera. Y aunque los futbolistas tienen fama de ser egocéntricos e individualistas, hay muchos que recuerdan su pasado, que son agradecidos con los clubes que les han dado cobijo y han sido fundamentales en sus carreras. Pasa incluso cuando no los han tratado del todo bien, han despreciado su talento o los han dejado ir por la puerta de atrás, sin ni siquiera una muestra de agradecimiento por los servicios prestados. Por eso muchos no han dudado en manifestar su apoyo al Real Murcia en un momento tan difícil. Es solo un gesto, aunque para el murcianismo es un halo de esperanza, un empujón para seguir creyendo en la salvación de su equipo.

Por eso gestos de futbolistas como Kike García y Pedro León, ambos en el Eibar de Primera División, han calado en la afición. El primero se fue del Murcia entre lágrimas y el segundo despreciado por Jesús Samper y García Franco, entonces director deportivo grana. A ambos, desde la distancia, les duele el Murcia y, aparte de comprar la pulsera de la salvación, no han dudado en mandar sus camisetas del Eibar a las peñas para que estas les saquen el mejor partido posible.

También José Luis Acciari, que no dudó en presentarse hace unos días en la Federación de Peñas con una camiseta suya del Elche y otra del Real Murcia. El argentino, por cierto, llevó igualmente una de Carrillo, delantero del Cádiz, que también quería sumarse a la campaña 'Sosrealmurcia'. Todos han comprado un buen número de pulseras, pero necesitaban hacer algo más.

Kike García Eibar Se fue entre lágrimas del Real Murcia y siempre llevará al club grana en su corazón. Ha donado una camiseta de su actual equipo para que las peñas la puedan subastar.

Como Portu y Pedro Alcalá, dos futbolistas que triunfan en el Girona de Primera, pero que no pueden olvidar a un Real Murcia clave en sus vidas. El delantero de moda en la máxima competición española pasó por la cantera grana antes de marchar al Valencia, mientras que el defensa, que ha pedido 100 pulseras de la salvación, se revalorizó a las órdenes de Velázquez en el último año grana en Segunda. Ambos también han mandado sus camisetas.

Igual que Manu Trigueros, centrocampsita del Villarreal, o Alberto, el portero que juega en Primera con el Rayo Vallecano y al que el Murcia siempre le encomendó un papel secundario. O Grego Sierra, que también ha mandado a las peñas su camiseta del Numancia, de Segunda, a pesar de que el club grana nunca le dio una oportunidad en el primer equipo. Un envío que también han llevado a cabo Gonzalo Villar, Sergi Guardiola y Josema, que actualmente juega en la liga francesa. Hasta el defensa Mauro dos Santos, del Leganés, ha comprado 20 pulseras para compartir entre sus conocidos, en un claro síntoma de que, pese a no haber nacido en Murcia, no olvida su etapa como grana.

El Real Murcia está tan arraigado en la sociedad murciana que futbolistas de la Región que nunca vistieron la camiseta grana también han querido apoyar a un club que llevan en el corazón. Como Javi García, que desde el Nueva Vanguardia de Alcantarilla se fue al Real Madrid iniciando así una importante trayectoria que, de momento, le sitúa en el Betis, cuya camiseta ya viaja en dirección a Murcia. Mismo gesto que ha tenido Andrés Fernández, actual portero del Villarreal, o Toni Vila, delantero del Valladolid, que, como Javi García y Andrés Fernandez, no pasó por el Murcia pero sí lo quiere.

También Valverde y Liria

El murcianismo está en ebullición y los exjugadores granas son también cómplices de esa reactivación. El mismo Alejandro Valverde, que no es futbolero, va a donar uno de sus maillots como campeón del mundo, mientras que el torero Pepín Liria se ha ofrecido para una corrida benéfica en beneficio del club grana. Una ola de murcianismo que quizás tenga una gran importancia para la supervivencia del club.