'El Tata' Brown, campeón del mundo con Argentina y ex del Real Murcia, sufre una enfermedad neurodegenerativa

El exzaguero José Luis 'el Tata' Brown, campeón del mundo con Argentina en México 1986 y exjugador del Real Murcia en la temporada 1988-89, está internado en un centro médico de la provincia de Buenos Aires por una «enfermedad neurodegenerativa».

«El Instituto IMAR (Instituto Médico Argentino de Rehabilitación) informa que el Sr. José Luis Brown se internó en esta institución el día 11 de enero del corriente por una enfermedad neurodegenerativa, la cual se agudizó en el último tiempo, derivando en transtornos de la marcha y en un cuadro de deshidratación aguda», destaca el centro en un comunicado difundido este martes.

La noticia del ingreso en el IMAR de Brown, de 62 años, se conoció este lunes, pero no se había revelado el motivo.

El campeón del mundo «evoluciona con parámetros cardiovasculares normales, con signos vitales conversados y en regular estado general», detalla el texto.

Además, el IMAR informó de que está comenzando un tratamiento de rehabilitación neuromotora integral y multidisciplinaria.

Juan Ignacio Brown, su hijo, agradeció a través de su cuenta de Twitter «las muestras de afecto» y aseguró que su padre «está mejor» pese a que «tiene una larga pelea por delante», la cual «como fiel guerrero que es, no va a abandonar».

Diego Armando Maradona, compañero suyo en la selección que se hizo con la Copa del Mundo en 1986, difundió este lunes en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos con la copa y un texto de ánimo que concluyó con un emotivo «dale 'Tata', que si vos jugás bien, ¡yo juego bien!. ¡Dale 'Tata'!».

«Sin José Luis Brown, no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, 'Tata'. Estabas siempre con buena onda. Aunque sabías que no ibas a ser titular en México, te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, para recuperar tu rodilla. Incluso no tenías equipo en aquel momento, ¿te acordás?», escribió Maradona.

Brown vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Deportivo Español, Racing Club, Atlético Nacional colombiano, Stade Brestois 29 francés y el Real Murcia.