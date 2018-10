García de la Vega: «El tiempo de los Gálvez en el Real Murcia está a punto de acabar» Mauricio García de la Vega, en las inmediaciones de la Nueva Condomina. / Nacho García / AGM El empresario mexicano, que afirma que ha solicitado medidas cautelares en el Juzgado Mercantil, afirma que el club grana «nunca les perteneció y lo están destrozando» JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 17 octubre 2018, 14:06

Mauricio García de la Vega dio un paso más para recuperar el control del Real Murcia: «En el día de hoy hemos puesto las medidas cautelares contra la ampliación de capital que pretende llevar a cabo el actual Consejo de Administración. Creo que esto es el punto final de los Gálvez en el Real Murcia, un club que, en realidad, nunca les perteneció y que están destrozando», asegura a través de una nota de voz que hizo pública.

El empresario mexicano quiere acabar con la sucesión de noticias negativas para una entidad que se encuentra al borde del abismo: «Día tras día están tomando medidas que van más en prejuicio del club que en el beneficio del mismo. Ya es momento de que se terminen los incumplimientos y, sobre todo, el ilusionar a la gente a través de mentiras. Vamos a hablar a partir de hoy con la verdad y a hacer apuestas reales por un Real Murcia que verdaderamente tenga un futuro estable», dice un García de la Vega que cuenta las horas para regresar a la Nueva Condomina.

A García de la Vega no le salen las cuentas sobre lo que dicen haber gastado los Gálvez y lo que recaudó la entidad murciana en los últimos meses: «Hemos estado observando este tipo de irregularidades desde hace mucho tiempo. Yo denuncié desde hace mucho tiempo que estas cosas iban a ocurrir, se veía venir que estos señores no tenían dinero y no tenían la intención de aportar dinero. Lo único que querían era aprovecharse de la posición mediática que les da el Real Murcia. La buena noticia es que esto ya se va a acabar. Vamos a trabajar y solucionar los problemas que están aquejando al club y que son muchos».