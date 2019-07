Chumbi: «He tomado la mejor decisión» Chumbi, en la sala de prensa de la Nueva Condomina, ayer. / alfonso durán / agm El delantero Chumbi dice que su prioridad era «seguir en el Real Murcia, pero necesitaba tiempo y desconectar» SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 13 julio 2019, 01:57

El Real Murcia le ha dado toda la normalidad posible a la continuidad de Chumbi. No ha hecho un comunicado oficial, ni la habitual foto del futbolista que renueva o acaba de fichar junto a los directivos del club. Para confirmar que el delantero aguileño seguirá vistiendo la elástica grana solo subió el miércoles un vídeo a sus redes sociales en el que Chumbi saltaba al césped de la Nueva Condomina y decía «yo, aquí». De esa manera se puso fin a todos los rumores sobre una posible salida al FC Cartagena. Ayer, después del entrenamiento en el estadio grana, el atacante pasó por la sala de prensa vestido de corto y sin darle más importancia al acto que a cualquier otra comparecencia.

Chumbi explicó los motivos que le han llevado a seguir en el Real Murcia y por qué la decisión se ha prolongado tanto en el tiempo: «Lo único que le pedí al club fue tiempo porque la primera toma de contacto fue nada más terminar la temporada. Ellos me comunican que quieren que siga y yo al final necesito un poco de desconexión tras una temporada difícil y un cambio importante que va a haber en el club. Cuando llegué de mis vacaciones lo primero que hice fue llamar al presidente y comunicarle que me quería reunir para intentar cerrar lo antes posible mi situación y seguir aquí».

En las últimas semanas Julio Algar no era demasiado optimista con el futuro del delantero. El director deportivo grana insistía en la necesidad de que se decidiera lo antes posible, tanto él como otros jugadores en una situación parecida, como Armando. «Que no me fuese en todo el verano de la ciudad también ha hecho que el club se reúna más veces conmigo. La relación que tengo con Julio [Algar] se ha visto un poco perjudicada porque al final, como tenemos tanta confianza, hablamos demasiado claro y ha habido algunas diferencias entre él y yo. Pero hemos llegado a buen puerto y hemos conseguido ambos lo que queríamos», dijo el ariete.

«Con el Efesé tuve una conversación que duró media hora, y no hubo nada más»

Contacto breve

Chumbi negó que estuviera cerca de fichar por el Cartagena: «No, no ha habido nada. Simplemente una conversación que duró media hora y nada más. Después de eso no hubo lugar a nada más, pero como ha pasado con otros clubes. La situación del equipo es la que es y jugadores importantes aquí tienen que adaptarse a la situación económica y es evidente que otros intentan aprovecharse de ello. Mi prioridad era seguir aquí, pero necesitaba tiempo y desconectar».

Sin embargo, fuentes del equipo cartagenero explicaron el mismo miércoles, tras el vídeo que colgó el Real Murcia en las redes, detalles de la operación que se puso en marcha para que Chumbi cruzara el Puerto de la Cadena. Uno de ellos es que solo le ofrecían una temporada y el atacante quería dos, además de que Toché es su prioridad. «No es cierto. La conversación no va más allá de que yo hablara con el Cartagena. Yo tengo muy buena relación con Paco Belmonte, ya lo he dicho y no me he escondido en ningún momento. Nos encontramos en un lugar con más amigos y compartimos un café. Hablamos también de la temporada pasada y de diferentes cosas», insistió el aguileño. El director general del Efesé, Manuel Sánchez Breis, también negó ayer, en la presentación de Fucile, que hicieran una oferta a Chumbi.

«Me escribieron mensajes de decepción, pero no comparto los que me amenazaban o insultaban»

El delantero de 30 años aseguró que se ha sentido dolido porque recibió muchísimos mensajes antes de aclarar su futuro: «Tuve que dejar el móvil porque recibí muchas llamadas de familiares y amigos que no entendían nada. No culpo a la gente que me escribió por redes sociales con mensajes de decepción, pero no comparto los que me amenazaban o insultaban. Yo solo puedo defenderme a mí y a mis actos, nunca voy a faltar al respeto a ninguna afición pero hay mensajes que duelen. Al final, he tomado la mejor decisión para mí y para mi familia».

Tres goles en 22 partidos

Chumbi confía en que se pueda ver su mejor versión en la temporada que comenzará a finales de agosto: «El club me da la oportunidad de ser un jugador importante y tengo que aprovecharla. Yo sé que haciendo una buena pretemporada, que llevo dos años sin hacerla, y jugando desde la primera jornada, se va a poder ver mi mejor versión».

La temporada pasada solo marcó tres goles en 22 partidos, aunque todos ellos en un tramo final de campaña en el que recordó al futbolista que era antes de las lesiones. El '9' grana tendrá ahora la responsabilidad de liderar el ataque de este nuevo proyecto del Real Murcia.

Peque, bien colocado para reforzar el ataque grana El Real Murcia ha encontrado un filón en el Jumilla, a pesar del descenso a Tercera del club del Altiplano. La semana pasada fichó al central Edu Luna, el equipo grana confirmó el jueves la incorporación de Manolo y ahora el turno podría llegarle a Peque. El futbolista de Albudeite juega de extremo y tiene 25 años. La temporada pasada participó en 38 partidos en el equipo vinícola, 36 como titular, y marcó 3 goles. Al Uva Monastrell llegó el verano pasado desde su filial de Tercera, el NV Estudiantes, con el que había anotado 13 goles. Además, el equipo grana anunció ayer que Tanis Marcellán seguirá la próxima temporada en el club «comprendiendo y adaptándose a las condiciones económicas». Su sueldo era de alrededor de 35.000 euros, una cantidad alta para un jugador que fue suplente el curso pasado. En el club pimentonero estaban interesados en que continuara, pero no a cualquier precio. Tanis llegó en el verano de 2018 procedente del Melilla. También pasó por los filiales de Valladolid y Granada y por la cantera de la Real Sociedad, equipo en el que se formó y que lo cedió al Peña Sport. Tanis y Lejárraga serán los dos futbolistas que luchen por ocupar la portería grana.