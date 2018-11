Toni Hernández asegura que ha dimitido, aunque el club grana no lo ha hecho oficial Toni Hernández, pensativo, en las instalaciones de Cobatillas. / guillermo carrión / agm El valenciano, director deportivo y portavoz de Gálvez, lleva más de un mes sin aparecer en público y se despide de los aficionados granas con mensajes privados JOSÉ OTÓN Lunes, 5 noviembre 2018, 07:50

Toni Hernández asegura que ha dimitido como director deportivo del Real Murcia y también como portavoz, aunque el valenciano no lo ha hecho en las redes sociales ni a través de un comunicado público. Se ha limitado a comunicárselo a través de mensajes directos y privados a algunos de los seguidores del Murcia con los que charla en las redes sociales.

En la noche del sábado, al salir de la Nueva Condomina, el valenciano se enfrentó a varios aficionados granas, que le recriminaron ser cómplice de todo lo que han hecho los Gálvez en el club murciano en los últimos siete meses, desde su aterrizaje el pasado mes de abril. Hernández ha sido el espolón de los oriolanos, arremetiendo públicamente contra García de la Vega, la Federacion Murciana y las resoluciones del TAS y el CSD, entre otros, atacando incluso a los periodistas y aficionados que osaban criticar a sus jefes o no entender la realidad bajo su mismo prisma.

Pero desde hace unos meses su discurso vehemente se fue apagando, al mismo tiempo que los Gálvez inclumpían una promesa tras otra. Incluso el vestuario dejó de tenerlo en cuenta con el paso del tiempo y hasta Charlie Dean lo acusó el pasado sábado de «mentiroso», metiéndolo en el mismo saco que a los Gálvez y Roberto Cases.

Puro Fútbol Consulting, firma que apodera, ingresa dinero de la publicidad y las entradas del Murcia

En Twitter, su altavoz preferido, colgó su último mensaje el 3 de octubre: «Es un privilegio poder trabajar en el Real Murcia. Y más hacerlo con el equipazo de gente que forma este club. Desde al gran jefe al último voluntario. A ellos honor y respeto, porque se dejan todo cada día. Y ahora, si nos permiten, a seguir trabajando», dijo entonces.

Ahora se ha limitado a contestar e intentar convencer de su inocencia a los aficionados granas, uno a uno, reconociendo que «en lo que digas, tirando de hemeroteca, tendrás razón. Lo que se planteaba, que era lo que suponía que se iba a hacer, no se ha hecho ni por asomo. Todo lo que me caiga ahora por ser el portavoz de esto me lo merezco», aseguró a un aficionado grana.

Cooperador necesario

Pero al mismo tiempo que da a entender que no tiene nada que ver con todos los problemas institucionales es el apoderado de la empresa Puro Fútbol Consulting, firma radicada en la avenida Reino de Valencia, 75, de la capital del Turia. Esta empresa recibió, al menos el pasado mes de octubre, ingresos de publicidad en favor del Real Murcia que debieron ir a parar a las cuentas oficiales del club. Incluso lo ingresado por la venta de entradas en partidos como el del pasado sábado, según figura en algunos recibos en poder de 'La Verdad', también fue a parar a la misma empresa. Los aficionados del Real Murcia consideran a Toni Hernández parte de la cúpula del Real Murcia que ha provocado la dantesca situación actual que tiene al club contra las cuerdas.