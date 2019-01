Fútbol | Segunda B Tornel sobre Aquino: «El Real Murcia va a defender sus intereses sí o sí» El máximo accionista del Real Murcia, Francisco Tornel, durante la rueda de prensa de este jueves. / Real Murcia El máximo accionista grana reconoce que intentarán buscar «un punto de encuentro», pero asegura que el club «no está para hacer regalos» JOSÉ OTÓN / SERGIO NAVARRO Murcia Jueves, 3 enero 2019, 15:33

El máximo accionista del Real Murcia, Francisco Tornel, no esquivó durante la mañana de este jueves la polémica que desató ayer Dani Aquino al anunciar su voluntad de abandonar el conjunto que dirige Manolo Herrero para jugar en el extranjero. Con motivo de la presentación de un nuevo patrocinador, la empresa Unidata S. L., Tornel aseguró en la sala de prensa de la Nueva Condomina que la directiva y el canterano grana intentarán buscar «un punto de encuentro», aunque el club «va a defender sus intereses sí o sí».

«El Real Murcia hizo un esfuerzo para fichar a Aquino, y lo lógico es que haya una contraprestación para que en esta negociación podamos ganar los dos», explicó el dirigente pimentonero, que no se mostró ofendido por las acusaciones que levantó el futbolista murciano contra su persona: «Él se equivocó. No es que yo tenga intereses económicos, los tiene el Real Murcia».

La salida de Aquino, que ahora negocian su representante y Pedro Cordero, dejaría tocada a una plantilla que se ha visto muy beneficiada por sus goles y su liderazgo en el terreno de juego. Una realidad que conoce Tornel y por la que le planteó al propio jugador que tendría que haber esperado hasta el final de la temporada: «Está siendo importante en el Real Murcia, está jugando jugando bien y haciendo goles. Creo que se podría revalorizar más».

Vinculado al club grana por una claúsula de 300.000 euros, Tornel explicó que entiende que «el jugador quiera mejorar económicamente», pero reconoce que la entidad grana «no está para hacer regalos». Así, el máximo accionita lanzó un mensaje al resto de la plantilla: «El que quiera salir del club lo hará si también le interesa al Real Murcia; si no, tendrá que haber una contraprestación económica».

En otro orden de asuntos, Tornel anunció que el club ya está en disposición de inscribir a los nuevos fichajes que puedan llegar en este mercado invernal tras negociar con la AFE y aplazar una parte de las deudas pendientes con los futbolistas.