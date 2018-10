Tras la tormenta, el Real Murcia busca calor en casa Manel sujeta a Miñano en un entrenamiento; detrás, José Ruiz junto a Maestre. / Guillermo Carrión / AGM Después de siete días convulsos con los impagos encima de la mesa, los de Herrero buscan acercarse más al liderato ante un rival que busca la sorpresa JOSÉ OTÓN Domingo, 7 octubre 2018, 08:00

murcia. No ha sido una semana fácil para la plantilla del Real Murcia. Los jugadores que dirige Manuel Herrero están cumpliendo con su trabajo casi a la perfección, ya que, a pesar de no encontrarse en lo más alto de la clasificación del grupo IV, el equipo aún no conoce la derrota en seis partidos de Liga y siempre ha estado, en los empates, más cerca de la victoria que de caer derrotado. La eliminación de la Copa ante el Ebro, entonces colista del Grupo III, es el único lunar de un equipo concebido para estar en los puestos altos de la clasificación desde el primer momento.

Y aunque el actual Real Murcia, que también ha mostrado un fútbol mucho más vistoso que en las últimas temporadas, está cumpliendo, los actuales gestores de la entidad grana no lo hacen, con el peligro inminente de que todos los buenos augurios se vayan al traste. Los futbolistas granas se sienten engañados y han comprobado que, en apenas un mes y medio, el 'músculo financiero' del que tanto ha alardeado Víctor Gálvez desde que llegó se ha quedado en nada. Lo peor es que este desengaño no ha llegado en el mes de marzo o abril, cuando apenas quedan dos meses de competición y todo es más llevadero: lo ha hecho nada más arrancar la Liga y cuando el equipo grana comenzaba a emitir buenas sensaciones y parecía encontrar el camino hacia el liderato.

Por eso, tras una semana en la que los asuntos extradeportivos han ocupado más espacio que los temas deportivos, el equipo grana vuelve a la Liga, un bálsamo que debe servir para olvidar, aunque sea durante noventa minutos, todo lo que está pasando en el club. Para empeorar las cosas están los mensajes de Víctor Gálvez, que ha cambiado su hoja de ruta casi cada semana. Unas veces dice que se quedará en el Murcia pase lo que pase y días después que se irá si la ampliación no sigue adelante. Esta incoherencia no ha hecho más que desorientar a una plantilla que desde el pasado jueves decidió no hacer declaraciones públicas y que espera que su jefe pague. Lo paradójico es que el equipo grana apostó fuerte el pasado verano para fichar a jugadores a precios de Segunda y a las primeras de cambio no puede pagarles.

Un rival peligroso

El Real Murcia tendrá enfrente esta tarde a un San Fernando que querrá pescar en la crisis institucional del conjunto grana: «Ellos querrán tener posesiones largas para agradar a sus aficionados, vienen en una dinámica ascendente. Hay que competir contra el Real Murcia y hacerlo de tú a tú, sin complejos. Tenemos que intentar dar un golpe en la mesa», asegura José Pérez Herrera, técnico gaditano, que no podrá contar con el veterano Pedro Ríos, un clásico de Segunda y Segunda B. El rival de hoy tiene 9 puntos, solo tres menos que los granas, y solo ha perdido un choque de los seis que ha disputado en la Liga. Fue ante el Sevilla Atlético. El conjunto del Bahía Sur ha conseguido solo cinco goles y ha encajado cuatro, lo que demuestra que aprovecha muy bien los goles marcados.

Manolo Herrero tendrá esta jornada donde elegir. Los únicos futbolistas que no pueden ser alineados son Chumbi y Compagnucci, el segundo aún no tiene tramitada su ficha. El resto, incluido Migue Leal, están disponibles con lo que el entrenador jienense tendrá que hacer tres descartes antes del inicio del partido. Actualmente, solo el portero Tanis Marcellán, el propio Leal, Dani Pérez, Chumbi y Compagnucci todavía no han debutado en la Liga.

En el Murcia, y a pesar de que la pasada semana Herrero dio descanso a Forniés para dar entrada a Nahuel, todo hace indicar que el alicantino volverá al equipo titular. Una operación que podría repetir en el de hoy o en los próximos partidos con Migue Leal para dar descanso a José Ruiz, que también lo ha jugado todo desde que arrancó al curso y, además, acumula tres tarjetas amarillas. Si el técnico del Murcia decide empezar con las rotaciones, también podría dar entrada a Hugo Álvarez o Charlie Dean, también titulares desde el inicio el curso.