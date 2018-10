Gálvez: «Me iré tres días después de que acabe la ampliación» 07:29 Víctor Gálvez durante el comunicado emitido por el canal autonómico. / 7TV JOSÉ OTÓN Miércoles, 24 octubre 2018, 03:08

Víctor Gálvez ha mostrado públicamente su arrepentimiento por los insultos que profirió el pasado domingo a los aficionados granas, aunque no ha despejado las dudas existentes sobre el futuro de la entidad: «Pido disculpas a los aficionados por mis palabras cuando salí al balcón. Después me fui del palco para no desestabilizar al equipo. El abonado puede venir a las oficinas de la Nueva Condomina a preguntar dónde está el dinero de su abono», dijo ayer el oriolano a las cámaras de 7 TV.

Gálvez asegura que no tiene nada que ver en el conflicto existente por la propiedad de la entidad: «Yo no soy propietario de este club. Yo estoy entre Moro y García de la Vega, dos señores que se pelean por el club. Yo no puedo pagar los platos rotos cuando he venido a solucionar problemas. Estoy trabajando por salvarlos, es un barco a la deriva y he hecho la ampliación de capital porque considero que es necesario», dice ahora, contradiciéndose con sus anteriores mensajes, en los que incluso amenazó al mexicano en público con morderle «en la yugular».

Gálvez pone fecha para su marcha: «Tres días después de que acabe la ampliación de capital [25 de noviembre] mi Consejo de Administración se irá del club. Entrará uno nuevo con gente solvente. Mientras exista la ampliación el club está a salvo», aunque no aclara si él mismo pondrá dinero, como también aseguró meses atrás.

El empresario oriolano pasó de puntillas por el tema más espinoso: «No pago a empleados y futbolistas porque Hacienda me dijo que mi empresa no podía pagarles. Tiene que pagarles el Real Murcia, si no, voy a tener problemas», dijo, aunque no aclaró porqué no paga el propio Real Murcia a sus empleados con los ingresos que genera el club. Respecto a Hacienda, dijo que «todas las semanas me reúno con ellos. Me piden un aval de 9,6 millones. Yo lo estoy intentando sacar a través de JP Morgan».

De la Vega contesta

El mexicano contestó ayer a Gálvez, también en 7 TV: «Yo soy el dueño del Real Murcia y le pido que se vaya. Basta ya de mentiras. No hace falta que se espere al 28 de noviembre. Tiene que dejar de avergonzar el escudo de este club». García de la Vega aseguró, refiriéndose a los impagos de Gálvez, que «yo resolveré los problemas que ha dejado».