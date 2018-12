La última oportunidad de Manolo Herrero Manolo Herrero. / Vicente Vicéns / AGM Aunque el técnico niega que le hayan dado un ultimátum, el Consejo tiene en mente destituirlo si los granas no reaccionan mañana ante el Almería B ALBERTO GÓMEZ Murcia Sábado, 8 diciembre 2018, 02:59

El Real Murcia está atravesando una crisis de resultados. Lleva seis partidos sin ganar, es el equipo murciano peor clasificado y el conjunto de la Región que menos puntos ha sumado en los duelos con el resto de rivales de la Comunidad. Tras perder los derbis contra el Cartagena, en la Nueva Condomina, y ante el UCAM, las plazas de arriba se le han quedado muy lejos.

Así, la mala racha que arrastra el equipo puede empezar a cobrarse víctimas. Aunque Herrero agradeció en la previa «el comportamiento de los actuales dirigentes hacia mi persona» y descartó que haya recibido ningún ultimátum por si no gana mañana en Almería, 'La Verdad' conoció ayer de fuentes de toda solvencia que tanto en el Consejo como en la Parmu (plataforma de apoyo al club) meditan seriamente destituir a Herrero como entrenador si el Murcia vuelve a perder contra el Almería B o el equipo ofrece una muy mala imagen. De hecho, la intención de los directivos y su entorno es que la continuidad del entrenador andaluz sea uno de los primeros temas que afronte el nuevo director deportivo, quien será elegido en las próximas horas. En cualquier caso, no es descartable que, si los granas caen en Almería mañana, el Consejo acuerde la destitución de Herrero y encomiende al nuevo director deportivo que encuentre un entrenador de garantías que supla al de Jaén y enderece el rumbo de los granas en la Liga.

Golpe de efecto

El Murcia atraviesa por su peor racha sin vencer desde el descenso administrativo de 2014

El propio técnico de Andújar ya afirmó el domingo pasado que aceptaría cualquier decisión que pudiera tomar el club con respecto a su futuro como consecuencia de la mala racha que encadena el conjunto murciano. Una situación que se vería agravada con una derrota del equipo mañana y que pondría muy complicada la continuidad de Herrero porque existe una corriente en la Parmu que apuesta por depurar responsabilidades. El objetivo sería buscar un golpe de efecto en caso de que el equipo no reaccionase en Almería contra el conjunto más goleado de toda la categoría.

Y es que los granas ocupan el puesto 11º con 20 puntos, los mismos que el Ibiza. El liderato les queda ya a 16 puntos y la zona de 'playoff' a 7. Por contra, el Villanovense, equipo que ahora mismo jugaría la promoción por evitar el descenso a Tercera, solo tiene 4 puntos menos que los granas. La zona roja le queda al Murcia a 5 puntos. El Sevilla Atlético, primer equipo del grupo IV de Segunda B que bajaría de categoría y que será el primer rival de los pimentoneros en 2019, tiene 15 puntos.

Desde que sufrió el descenso administrativo, en el verano de 2014, el Murcia nunca ha estado tanto sin ganar como en la actualidad. El equipo que dirige Manolo Herrero tiene un problema evidente para llegar al gol. Solo lleva 12 a favor, los mismos que el Villanovense y el Don Benito. Únicamente el Badajoz (11) y el colista Malagueño (8) han marcado menos goles que los granas en su grupo.

Manolo Herrero elevó el tono después del empate de la jornada anterior contra el Jumilla y ayer afirmó que «hay jugadores que no están siendo importantes y que están empezando a desconectarse un poco. Eso me preocupa porque los necesitamos a todos. Tengo que trabajar para que eso cambie». El entrenador aseguró que ninguno de sus pupilos se ha dirigido a hablar con él esta semana después de lo que dijo al acabar el duelo contra los jumillanos. El técnico recordó ayer que «venimos con unas expectativas que no hemos cumplido».

Reunión con la plantilla

Semanas atrás el notario murciano y máximo accionista del club tras la celebración de la última ampliación de capital, Francisco Tornel, habló con la plantilla para transmitir tranquilidad. Ayer se repitió otro encuentro con los jugadores. Lo protagonizaron el presidente José María Almela y el consejero Gabriel Sánchez Torregrosa. Según publicó el primero en sus redes sociales, «les hemos trasladado la responsabilidad y máxima exigencia que supone ser jugador del Murcia». Torregrosa también publicó que percibió «sensación de implicación absoluta por parte de todos».

Los futbolistas preguntaron por la situación institucional que atraviesa la entidad grana. La plantilla tiene pendiente las mensualidades de septiembre, octubre y noviembre. El actual Consejo igualó a todos los integrantes con el abono del salario correspondiente a agosto. Desde la directiva pimentonera han trasladado a sus jugadores que, de momento, el dinero recaudado por la ampliación de capital no se puede utilizar, pero los consejeros confían en poder hacerlo en torno al 20 de diciembre y así pagar otra nómina antes de que llegue la Navidad. El secretario del Consejo de Administración, Higinio Pérez, está trabajando para que todo se realice de acuerdo con lo que dicta la ley.