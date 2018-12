Fútbol | Real Murcia Urgencias ante un Jumilla al alza Manolo Herrero y Andrés Marín supervisan el trabajo de Corredera y Miñano, que hoy pueden ser titulares. / javier carrión / agm El Murcia recibe al equipo de Pontes, que está por encima en la tabla tras su reacción JOSÉ OTÓN y J. ORTEGA Domingo, 2 diciembre 2018, 08:34

El Real Murcia no tiene margen de error y debe frenar en seco su caída libre de las últimas semanas si no quiere despedirse del liderato y del 'playoff' antes de tiempo. La racha del equipo grana en los últimos cinco partidos es para echarse a temblar: de 15 puntos solo ha conseguido 2. Ha perdido los dos derbis frente al UCAM y el Cartagena, sucumbió en la Nueva Condomina frente al Recreativo Granada y solo sacó un punto ante el Don Benito y el Linense. El equipo grana tiene 19 puntos y se encuentra, a seis del 'playoff' y a catorce del liderato. Está viviendo de las rentas. Los de Herrero quieren olvidar un mes de noviembre (1 punto de 12) que ha sido catastrófico en comparación con los anteriores, ya que en octubre sumaron 6 puntos y en septiembre fueron 9.

El único jugador que no ha entrenado con normalidad esta semana ha sido Víctor Curto, que aún sigue recuperándose de su lesión. Todos los demás tienen opciones de ser titulares, incluido Aquino, que no disputó el derbi de la pasada semana ante el UCAM en La Condomina. Ante la sanción de Sergi Maestre, que acumula cinco amarillas, el jienense puede alinear de inicio junto a Corredera a Armando, Juanma Bravo o Miñano, que suma dos semanas sin aparecer en el once grana.

Los granas suman cinco jornadas sin ganar y cada semana están más lejos del 'playoff'; su rival ha ido de menos a más y ya ocupa el octavo lugar

El Jumilla, por su parte, llega mejor al derbi ya que ha ganado los dos últimos partidos en casa, aunque lejos del Uva Monastrell no es un equipo tan fiable. A domicilio solo ha vencido en un partido en toda la temporada, cuando se alzó con los tres puntos en La Condomina ante el UCAM. Los empates ante el Malagueño, Recreativo de Huelva y Linense completan el resto del botín fuera de un conjunto cargado de juventud, que este año arrancó con diez jugadores cedidos, nueve del Wolverhampton y uno del Braga. Además de los jóvenes valores del equipo inglés, en el Jumilla militan futbolistas con pasado grana como Simón Ballester, Mario Marín y Carlos Álvarez. El estado del terreno de juego será un inconveniente: «Somos dos equipos a los que nos gusta jugar, y una mejor cancha proporcionaría una mayor calidad en el juego», dijo Pontes, entrenador del Jumilla.

Entradas baratas

La directiva grana quiere que hoy la Nueva Condomina presente un buen aspecto. Las entradas para el público infantil costarán 3 euros, sea cual sea la ubicación del campo, mientras que para el público en general costarán 5, 10 y 15 euros. Los abonados tendrán la posibilidad de sacar entradas aún más baratas para un choque que se juega a las 12.00.