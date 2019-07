Fin a las vacaciones más largas Dean, Armando y Chumbi, los tres citados hoy con futuro incierto en el Murcia. / n. garcía / v. vicéns / agm Cincuenta días después, arranca el Murcia con muchas caras nuevas y algunas incógnitas SERGIO CONESA MURCIA Miércoles, 10 julio 2019, 01:59

Fin a las vacaciones más largas que se recuerdan para los futbolistas del Real Murcia. Los jugadores han podido disfrutar de más de 50 días con sus familiares y amigos tras una temporada que fue horrible en lo deportivo y tuvo, eso sí, una nota positiva, y es que, cuando más negra parecía en cuanto al futuro del club, llegó el cambio de directiva y esta redirigió al club grana hacia un futuro viable. Hoy, a las nueve de la mañana, están citados en Nueva Condomina un total de 24 jugadores, que se van a vestir de corto por primera vez en este curso para comenzar a preparar la próxima campaña y el nuevo proyecto con Adrián Hernández en el banquillo.

La gran novedad es la presencia de seis de las siete incorporaciones que ha realizado el club hasta ahora: Iván Pérez, Alberto Rodríguez, Juanra Martínez, Alberto Lejárraga, Edu Luna y Alberto Toril. No estará, en cambio, Antonio López, que se casó el pasado sábado y se encuentra de luna de miel. El central de Puerto Lumbreras, además, acabó mucho después que sus compañeros la temporada, porque el Cartagena llegó a la segunda ronda del 'playoff' y tendrá que estar de vuelta el día 20.

Con el resto de sus compañeros sí se van a ejercitar Armando y Chumbi, que tienen una oferta sobre la mesa para renovar, pero todavía no han decidido si su futuro estará ligado al Murcia. También va a pisar el césped Charlie Dean. Este tiene que buscar una salida, pero sigue sin llegar a un acuerdo con el club, que quiere que se vaya gratis, mientras que el central pide una compensación económica para marcharse.

La gran ausencia de hoy en Nueva Condomina es la de Hugo Álvarez, que vive una situación parecida a la de Charlie Dean. Para seguir adelante, el gallego ha ofrecido un recorte en su sueldo de 40.000 euros anuales (cobra más de 90.000) y quiere contar con una cláusula de renovación de su contrato, que acaba en junio de 2020, por partidos jugados. Sin embargo, la intención del Murcia, como en el caso de su compañero, es que busque su futuro en otro club sin pagarle nada por la rescisión, pero el gallego y su representante, el murciano Joaquín Vigueras, no están por la labor. El jugador pidió no aparecer los primeros días de pretemporada y no tendrá que ejercitarse con el Murcia hasta el día 25 de julio, con la intención de que antes se aclare su futuro.

En la lista facilitada ayer por el Real Murcia llama la atención la presencia de cinco porteros. A Tanis Marcellán, que tiene que bajarse sus emolumentos para seguir, se le une el recién fichado Lejárraga. También Quique Cebriá sube al primer equipo, como se estipuló en su contrato cuando llegó al Imperial en enero, y está Simón Ballester tras su cesión en el Jumilla. El otro guardameta es Antonio Gallego, que jugó la temporada pasada en el juvenil de División de Honor y llegó a ir convocado con el primer equipo a San Fernando.

En la defensa vuelve Adrián Montesinos, tras su cesión y ascenso con el Mérida a Segunda B. El lateral derecho ha tenido un buen papel en el Estadio Romano, pero su continuidad no está clara por la irrupción en los últimos partidos de la temporada pasada de Fran Bertomeu en la primera plantilla. El alicantino podría ser una de las apuestas para el próximo curso complementado con un lateral con más experiencia en Segunda B. Otro jugador de un perfil parecido es Lalo Hernández. Además, en el lateral izquierdo vuelve Adrián Melgar tras su cesión al filial del Getafe.

Entre los centrocampistas es novedad Víctor Meseguer, que renovó la semana pasada y estará con el Imperial y el primer equipo durante la temporada. El medio debutó contra el Recreativo Granada en el estreno de Julio Algar en el banquillo. Otro de los murcianos que entrena hoy en Nueva Condomina es Carlos Palazón, que suele jugar como segundo punta y seguirá en el Imperial que dirige Javi Motos tras prolongar su vinculación con el Murcia. Palazón lleva desde benjamín en el club y ya pudo vestir la camiseta del primer equipo en el último partido del curso pasado contra el Sevilla Atlético. Entre los delanteros, a la espera de lo que suceda con Chumbi, están también Curto, Marcos Legaz y Toril.

El cuerpo técnico

Además, el Real Murcia desveló ayer los nombres de los miembros del cuerpo técnico que acompañarán a Adrián Hernández en su aventura al frente del equipo grana. El segundo entrenador será Israel Vicente y como preparador físico el elegido ha sido Pepe Muñoz. Ambos son de la Región y tienen experiencia en otros equipos murcianos. En el caso de Israel Vicente, natural de Murcia, llega tras tres temporadas en el Lorca FC. A sus 30 años ha estado dos campañas como analista y una como segundo entrenador. Pepe Muñoz, por su parte, y Adrián Hernández se conocen bien ya que han trabajado juntos los dos últimos cursos en el Churra. El preparador de Alcantarilla (32 años) también ha formado parte del Beniaján y el Molina. A partir de hoy estarán en la preparación del equipo grana, que tiene por delante algo más de un mes hasta el estreno en la Liga. El primer amistoso tendrá lugar el día 23 en el Pinatar Arena contra el Levante.