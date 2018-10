De la Vega dice que paga si Gálvez se va Los jugadores del Real Murcia saludan a la afición, el pasado domingo, tras ganar al Talavera. / javier carrión / agm El mexicano se compromete a abonar las nóminas pendientes si el oriolano abandona el club JOSÉ OTÓN Martes, 23 octubre 2018, 03:27

Mauricio García de la Vega sigue luchando para recuperar el control del Real Murcia y actualmente espera a que el Juzgado Mercantil de la ciudad decida sobre su última demanda, en la que solicita la interposición de medidas cautelares o cautelarísimas para anular la Junta de Accionistas del pasado 11 de abril que nombró a Víctor Gálvez presidente de la entidad, además de la anulación de la ampliación de capital aprobada por el propio Consejo que lidera el empresario oriolano y que fue aprobada el 4 de septiembre. El mexicano tiene plena confianza en que la ley le dé la razón en unos días, aunque ha decidido tomar un atajo para recuperar el control del club.

Mauricio hace llegar su propuesta a través de un intermediario al actual presidente del Murcia, que la rechaza con total rotundidad

Tras los incidentes del pasado domingo que han dejado a Gálvez muy debilitado tanto con el vestuario, como con la casi totalidad de los empleados y la mayoría de los aficionados, García de la Vega decidió ayer, a través de un intermediario, mandar una propuesta a Gálvez. El de Guadalajara le hizo llegar un mensaje: «Si te marchas del club ya, yo me encargaré de pagar las nóminas pendientes». Pero Gálvez no está por la labor y casi de forma inmediata le hizo saber a su contrincante que no le va a devolver la entidad, a pesar de que está dispuesto a marcharse si llega algún ofrecimiento a la Nueva Condomina distinto al del empresario mexicano.

García de la Vega también le ha hecho llegar a Gálvez, a través del mismo intermediario, que «cualquier alternativa que no sea devolverle el club, será mantener vivo el conflicto», un aviso que lanza el mexicano tras conocer que el notario Francisco Tornel ha mantenido conversaciones con el actual presidente del club en las que la posible marcha de Gálvez ha estado encima de la mesa. El gestor mexicano entiende que tarde o temprano, y tras contar con el respaldo del TAS, el CSD y la Federación Española, recuperará el control de la entidad, aunque entiende que, si los Gálvez no se marchan ya, «van a restar credibilidad al Real Murcia» y puede ser «perjudicial» para el rendimiento deportivo del equipo, que podría ir a menos en las próximas semanas si la situación no se soluciona.

«Cualquier alternativa que no sea devolverme el club mantendrá vivo el conflicto», asegura el empresario mexicano

Gálvez está buscando inversores para la ampliación de capital, un hecho que no es necesario según García de la Vega, que se considera el mejor inversor posible. Además, el conflicto que salpica la entidad hará que ningún inversor extranjero se acerque al club grana, según el empresario mexicano, que sigue viviendo en Murcia esperando a recuperar el control de la entidad. Si García De la Vega y Víctor Gálvez llegaran a un entendimiento en los próximos días, el Murcia se podría ahorrar el tiempo que necesita el Juzgado Mercantil para decidir sobre la demanda interpuesta por el mexicano, sentencia que puede llegar en unos días o en varias semanas. Si ambas partes no llegaran a un acuerdo y la Justicia le concede al mexicano las medidas cautelares o cautelarísimas, esta instancia podría solicitar a García de la Vega una caución o garantía que demuestre que el mexicano tiene un plan estratégico o el dinero suficiente para restituir el desequilibrio patrimonial de la entidad», ha asegurado De la Vega a su círculo más cercano.

Los incidentes del domingo han debilitado más a Gálvez ante el vestuario y la afición

Otro paso de la Plataforma

La Plataforma de Apoyo al Real Murcia sigue dando pasos. Hoy se constituirá de forma oficial y legal ante un notario de Murcia. La forma elegida será la sociedad limitada y en las próximas horas abrirá una cuenta bancaria destinada a recoger las aportaciones de los interesados en ayudar al Real Murcia. La intención de esta plataforma, auspiciada por el abogado Gabriel Torregrosa y Pablo Baeza, expresidente de los accionistas minoritarios, es la de dar certeza y seguridad a los que quieran invertir en el Real Murcia y asegurarles que sus pagos irán destinados a pagar nóminas y que podrán ser convertidos en acciones.

«Al murcianismo le da igual quién esté al frente del Real Murcia, lo que quiere es que el que esté tenga solvencia. No vamos a apoyar a nadie que no tenga suficiente solvencia para sostener al club», asegura Pablo Guzmán, su representante.