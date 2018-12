Fútbol | Real Murcia De la Vega pide a la Federación que no quite puntos al equipo Mauricio García de la Vega con la Nueva Condomina detrás. / Nacho García / AGM La juez instructora propuso sancionar a los granas por no haber inscrito al empresario mexicano en el Libro de Socios del club A. GÓMEZ Murcia Viernes, 7 diciembre 2018, 08:55

De la Vega no quiere que el Murcia pierda puntos por el procedimiento que inició. Aunque en la providencia dictada el 23 de noviembre por la juez instructora de la Federación Española que condujo el procedimiento disciplinario iniciado por el empresario Mauricio García de la Vega contra los dirigentes del Real Murcia por no inscribirle en el Libro de Socios del club se recoge una propuesta de sanción contra el club en forma de «deducción de puntos», los abogados de De la Vega han cursado un escrito para solicitar que el equipo grana no sea sancionado, sino que se actué únicamente contra sus actuales dirigentes.

El Murcia podría perder entre dos y tres puntos en caso de que la juez de Competición estimara la propuesta de sanción que elevará la juez instructora, una vez que haya expirado el plazo para que el club grana presente las alegaciones en las que está trabajando la comisión jurídica de la Parmu. Desde la entidad grana aseguran que no han recibido todavía la resolución por los cauces oficiales.

Por otra parte, el plazo para que se conteste desde el Murcia a la demanda presentada por Mauricio García para impugnar la ampliación de capital finalizará el próximo 17 de diciembre. La decisión final del Juzgado de lo Mercantil se puede demorar hasta junio del año que viene después de que se celebre la vista señalada para el 26 de febrero. Al respecto, el abogado Francisco Idáñez apuntó a 'La Verdad' que «la decisión será determinante ya que el Mercantil es el órgano que tiene competencia para decidir sobre la ampliación».

Dentro de otro ámbito y, después de que De la Vega se comprometiera esta semana ante notario a ingresar en el club un millón si el Consejo de Administración le cedía el control de la entidad, algunos miembros de la Parmu consideran que el mexicano hubiera tenido más credibilidad si hubiera empleado un acta de depósito. «Es un medio idóneo para demostrar solvencia económica porque se deposita el dinero ante un notario y se supedita la entrega de una cantidad al cumplimiento de determinadas condiciones», explica el letrado Francisco Idáñez. Sin embargo, desde el entorno de Mauricio García apuntan que «lo importantes es el fondo y no las formas».