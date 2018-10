Herrero: «No sé si se avisó a los directivos» Manolo Herrero, en el partido de ayer. / v. vicens / agm La plantilla grana decidió no jugar los 30 primeros segundos del duelo como protesta por los impagos A. GÓMEZ MURCIA. Lunes, 22 octubre 2018, 08:18

Una de las imágenes que dejó el partido de ayer entre el Real Murcia y el Talavera la protagonizaron los jugadores granas cuando se plantaron durante los primeros treinta segundos del encuentro. Se quedaron quietos mientras los manchegos tocaban el balón sin hacer daño. El técnico murcianista, Manolo Herrero, desveló a la conclusión del choque que «antes de empezar el partido los jugadores decidieron hacer un plantón». El preparador no quiso valorar nada más sobre la decisión de sus futbolistas, aunque sí apostilló que «no sé si se ha avisado del plantón a los directivos».

Herrero también afirmó que ni Víctor Valentino Gálvez ni Toni Hernández ofrecieron ayer alguna explicación a la plantilla y el cuerpo técnico. «Me he cruzado con Toni y me ha dado la enhorabuena por la victoria, pero nada más». Sobre la falta de unión entre aficionados y directiva, el preparador andaluz comentó que «no sé esto cómo puede afectar. Son cosas que se me escapan. Lo que sí es cierto es que esto no nos ayuda. Espero que se solucione por el bien del club, que es lo realmente importante. Al final lo que queda es el equipo».

Elogia a la afición

Ayer la afición, que en 9.010 espectadores acudió a animar al Murcia, estuvo entregada a sus jugadores, algo que valoró muy positivamente Manolo Herrero, quien comentó que «los aficionados han estado impresionantes desde el primer minuto. Han demostrado que tienen ilusión por este equipo». El entrenador de Andújar también señaló que «esta victoria nos da tranquilidad. Además, no materializábamos la estrategia y hoy lo hemos logrado».