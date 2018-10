Víctor Gálvez: «Pido perdón a la afición; el 28 de noviembre dejo el Real Murcia» Víctor Gálvez, presidente de Real Murcia, junto a su hijo en una rueda de prensa en la Nueva Condomina. / J. C. Caval / AGM El empresario oriolano asegura, en un comunicado emitido en La 7 TV, que dejará la dirección de la entidad grana cuando se cierre la ampliación de capital, «en un Consejo en el que entrarán al club empresas solventes» LA VERDAD Martes, 23 octubre 2018, 16:09

El actual presidente del Real Murcia, Víctor Gálvez, aseguró este martes, en un comunicado emitido en La 7 TV, que no continuará dirigiendo el club pimentonero cuando finalice la ampliación de capital que atraviesa la entidad grana.

En este comunicado, el empresario oriolano se disculpó con la afición del Real Murcia después de los momentos de tensión que se produjeron el pasado domingo en los aledaños de la Nueva Condomina: «Lo primero es pedir disculpas a la afición. Me dolió tanto como a ellos la situación, aunque entiendo su enfado. Si luego me fui del palco fue para no perjudicar a mis jugadores y al entrenador».

De esta forma, Víctor Galvez confirmó en la televisión autonómica que abandonará el Real Murcia «después de la ampliación de capital». «El 25 de noviembre se cierra el plazo y el 28 dimitiré en un Consejo en el que entrarán empresas solventes», indicó.

El actual dirigente grana también trató de explicar los impagos que está sufriendo la plantilla y los trabajadores del club: «No pago a jugadores y empleados porque en Hacienda me dijeron que no debía hacerlo con mis empresas, sino con lo que generase el Real Murcia. Debemos dejar de tomarle el pelo a Hacienda o bloqueará el club», apuntó Víctor Gálvez en este comunicado.