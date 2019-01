Sergi Maestre: «Vine para ascender a Segunda con el Real Murcia y pienso luchar por conseguirlo» Sergi Maestre, ayer, en las instalaciones de Cobatillas. / vicente vicens / agm «En este club, se vayan cinco o diez jugadores, tenemos la obligación de llegar a abril con opciones de subir», dice el motor del equipo de Herrero JOSÉ OTÓN Jueves, 24 enero 2019, 02:00

Es complicado encontrar un futbolista tan sincero y racional. Sergi Maestre tiene los pies en el suelo, no sueña despierto y se aferra al trabajo. Un joven de 28 años que vive para su familia, sus dos perros (un labrador mezclado con mastín y un Bull Terrier) y su novia, que le acompaña en esta aventura murciana. No le va salir de marcha y sí quedarse en casa, disfrutando de cualquier serie a la espera de la nueva temporada de Juego de Tronos, su preferida. Pero su verdadera misión es ascender con el Murcia, un club que para el motor grana «es imposible que desaparezca».

-¿Se arrepiente de su fichaje en verano por el Real Murcia?

-Para nada. Ha sido un salto muy importante para mí. Estaba a gusto en Badalona pero al final te etiquetan un poco como el típico jugador cómodo que no se aleja de su entorno para no exponerse. Salir de allí fue un acto de valentía. Estoy contento de cómo me está yendo. Estoy comprobando que puedo jugar en clubes grandes como éste.

Un judador cotizado: «Pedro Cordero me dijo que estaba contento con mi rendimiento y que contaba conmigo»

-Maestre se ha revalorizado.

-Es lo que tienen estos grandes clubes. Estás muy expuesto cuando las cosas van mal y cuando van bien. Es un club con mucho nombre en categorías superiores y todos los equipos ven al Murcia y a los jugadores que hay aquí. Para mí ha sido beneficioso de cara al futuro. Estoy encantado. No tengo queja, ni fuera ni dentro del campo. Se me ha valorado mucho desde que llegué.

-Tenía otras ofertas.

-He venido aquí a ascender. Tengo 28 años y, aunque sea la edad más madura para el futbolista, también es la edad límite para dar el salto de categoría y probar el fútbol profesional. Vine aquí para eso y no ha salido de mi mente en ningún momento. Quiero pelear por subir a Segunda.

-¿En algún momento se ha visto fuera en este mercado invernal?

-No, hasta el momento no. Cuando llegó Cordero tuve una charla con él, que duró tres minutos, en la que me dijo que estaba contento conmigo y que estuviera tranquilo. Mi relación con mi representante es muy clara: no quiero saber nada hasta que se llegue al punto final en el caso de haber alguna negociación. No quiero que me afecte al rendimiento. Estoy muy tranquilo, con la misma ilusión que el primer día.

El vestuario: «Pasamos momentos muy jodidos, pero nos hemos unido y hemos apretado los dientes»

-¿Le obsesiona llegar a Primera?

-Mi sueño es jugar en Primera, pero es complicado. He vivido de cerca el fichaje de Enric Gallego (llega a Primera con 32 años), coincidí con él en muchos equipos. El sueño más cercano que tengo es jugar en Segunda. Si lo consigo, ya miraré para arriba. Hay que ponerse metas cercanas. Ojalá que alguien pensara que tengo que jugar en Segunda. Hay que pelear mucho y tener fortuna.

-¿Ha superado ya lo de los Gálvez?

-Era demasiado bonito para que fuera cierto. Te lo pintaban como un paraíso, te decían como iba a mejorar todo. Cuando pasó el tiempo y veías la situación, parecía imposible que pasara lo que te prometían y que hicieran peor las cosas de cómo las hacían. Han sido momentos durísimos, veíamos como nuestros superiores nos mentían en la cara y que no podíamos hacer mucho más. De todo se aprende. Tenemos que quitarnos el sombrero con los nuevos dirigentes. A principios de diciembre nos debían cuatro o cinco meses y ahora solo tenemos pendiente diciembre.

-¿Qué le pareció todo lo que se movió en torno al Real Murcia?

-Es imposible que un club como este desaparezca. A Hacienda no le interesa. No me esperaba todo lo que pasó con el 'SOS Real Murcia'. Hicieron mucho por nosotros, se movilizó mucha gente para que los Gálvez se marcharan del club. En el Real Murcia debe estar gente competente que haga cosas acordes con la categoría en la que se encuentra la entidad, porque la deuda no se puede hacer más grande.

Busquets, su ídolo: «Ojalá fuéramos iguales; es el jugador al que me gustaría parecerme, tiene un nivel brutal»

-¿Afectó todo aquello a su rendimiento en el terreno de juego?

-A mí no me afectó. Bajé mi nivel en noviembre y diciembre, pero no lo achaco a los problemas institucionales. Simplemente no me salían las cosas. No voy a escudarme en eso, ha sido un tema mío. Saturación o que me acomodé porque me veía titular. Los jugadores siempre miramos a otro lado y echamos la culpa a lo de alrededor. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos.

-¿Se ha hecho el vestuario más fuerte con todo lo que ha vivido?

-Son situaciones que, o desmontan esto y acaba como el rosario de la aurora, o te unen y te hacen apretar más los dientes por el compañero. Estamos con pocos jugadores y hemos pasado momentos muy jodidos, aunque parece que se van arreglando las cosas poco a poco.

-¿El objetivo sigue siendo el mismo que el pasado verano?

-Estamos en el Murcia y tenemos una obligación, se vayan cinco jugadores o se vayan diez. Vinimos para estar entre los cuatro primeros y, aunque hay que reconocer que el primer puesto parece un poco lejos para seguir pensando en él, tenemos que seguir apostando por llegar al 'playoff'. Hay que pensar en llegar a abril con las opciones intactas para seguir luchando para al final estar entre los cuatro primeros.

-Pero hay que fichar.

-Estamos muy justos, con lo que hay te puede dar para ganar algunos partidos. Hay nivel en el filial, pero después habrá lesiones y sanciones. Se han marchado muchos compañeros. Lo lógico es que puedan venir nuevos futbolistas.

-¿Cómo es Sergi Maestre en el plano personal, en el cara a cara?

-Al principio soy introvertido, me cuesta, de inicio, relacionarme con mis compañeros, aunque luego me suelto. Soy muy familiar y casero. Me gusta ver series y jugar al vídeo juego. No suelo leer, todos los libros que hay en casa son de mi mujer.

-¿Le interesa la política?

-No me interesa. Pienso que el 90% de los políticos nos engañan y buscan su beneficio. No me gusta meterme en esa tema porque hay muchas cosas que no conocemos. Cuando llegan las elecciones voy y voto lo que creo que es mejor para mí y mi familia. Intento que no me afecte.

-¿Busquets es su ídolo?

-Es el pivote defensivo al que me gustaría parecerme. Obviamente tiene un nivel brutal. Se adaptó con facilidad cuando pasó de Tercera a Primera, ganándole el puesto a Touré Yaya. Es en el que más me fijo. Ojalá fuéramos iguales. Me gusta lo que ha hecho en el Barcelona en las últimas temporadas.